Por que a torcida do Manchester City canta 'Hey Jude' nos jogos?

A rivalidade entre Manchester e Liverpool, a casa dos Beatles, não impediu a torcida dos Citizens de adotarem a música

É comum ouvir a torcida do Manchester City entoando a música Hey Jude nas arquibancadas do Etihad Stadium em comemoração às vitórias e conquistas do clube. É curiosa, porém, que a música escolhida pelos torcedores seja dos Beatles, uma banda vinda de Liverpool, casa do rival homônimo dos Citizens. Mas a GOAL te explica o motivo.

A escolha de uma banda de Liverpool não foi por falta de opções em Manchester. A terra do City tem uma rica história musical, inclusive com torcedores dos Citizens no meio. Os irmão Liam e Noel Gallagher, integrantes da banda Oasis, são torcedores declarados e fanáticos da equipe treinada por Pep Guardiola. O hit mais famoso "Wonderwall" até foi adotado como hino do time, sendo cantado pelos jogadores no vestiário após a conquista da Premier League de 2018/19, no entanto, não é como Hey Jude.

Manchester ainda é a casa de bandas como Bee Gees, The Verve, The Smiths, New Order e James. Ou seja, realmente não foi por falta de música local que os Citizens escolheram o sucesso dos Beatles.

Então, por que Hey Jude é a música da torcida do Manchester City?

A escolha da música data de 1968, ano da conquista do segundo título inglês da equipe - e último antes da era atual, sob gestão do Grupo Abu Dhabi, que começou em 2008 e já rendeu outros tantos triunfos ao clube.

A conquista daquele ano, então, é tratada com um ar muito nostálgico e carinhoso pela torcida - em especial pela velha guarda que segue firme e forte nas arquibancadas enquanto estava faminta por mais títulos durante os anos de seca, que levou o time até à terceira divisão antes do sucesso que vive hoje em dia.

Coincidentemente, foi também em 1968 que os Beatles lançaram Hey Jude, que se tornaria uma das maiores músicas de todos os tempos. E, embora a canção só tenha alcançado o número 1 do Reino Unido três meses depois da conquista do City, ficou fortemente associada à era dourada do clube e, desde então, é entoada a plenos pulmões pela torcida azul.

Claro, ajuda o fato de que a música escrita por Paul McCartney é altamente : cantável", com o refrão "Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhhh" podendo ser encaixado em quase qualquer palavra com duas sílabas, como "City", usada pelos torcedores do clube em sua versão. Além disso, a música começa discreta e vai crescendo até exalar a euforia característica, e, portanto, é vista como um canto futebolístico perfeito.

Letra de Hey Jude na versão do Manchester City

Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh

Nahh-na-na, nahhh

City!

Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh

Nahh-na-na, nahhh

City!

(Repetir até acabar)