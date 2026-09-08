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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Por que a Inter joga em Madri sem patrocinador na camisa

Inter de Milão

A Inter vestirá uma camisa diferente do habitual nesta noite, no Santiago Bernabéu, para o duelo da Champions League contra o Real Madrid Em respeito à legislação em vigor na Espanha, conforme apurou Calcio e Finanza, na parte frontal do uniforme da Inter não estará presente o logo da Betsson.Sport, que desde a temporada 2024/25 acompanha o clube da Viale Liberazione como patrocinador máster.


Uma mudança ligada às rígidas disposições introduzidas nos últimos anos pelas autoridades espanholas em matéria de publicidade e patrocínios de operadores de jogos e apostas, que tiveram um impacto particularmente relevante justamente no mundo do esporte e do futebol: o marco regulatório de referência é o Real Decreto 958/2020, de 3 de novembro de 2020, dedicado às comunicações comerciais das atividades de jogo. A norma entrou em vigor em 5 de novembro de 2020 e marcou uma mudança decidida de rumo em relação à legislação anterior.




As normas da UEFA também levam em conta as legislações de cada país. Em linhas gerais, os regulamentos sobre equipamento permitem aos clubes envolvidos nas competições europeias exibir um patrocinador máster na parte frontal da camisa, com uma área máxima de 200 centímetros quadrados.



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