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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Por que a Inter de Milão removeu os anúncios de sua camisa na partida contra o Real Madrid?

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Espanha
Itália

A Inter atua no Bernabéu de forma pouco habitual

A Inter de Milão apresentou-se de forma incomum durante o confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, depois de a equipe italiana ter disputado a partida com uma camisa sem o logo de seu patrocinador principal, que costumava aparecer no peito dos jogadores.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca", a questão não está relacionada a uma decisão técnica nem a uma medida imposta pelo Real Madrid ou pela União das Federações Europeias de Futebol, mas sim às leis espanholas específicas sobre a publicidade de empresas de apostas, tendo em vista a realização da partida no estádio Santiago Bernabéu.

A camisa habitual da Inter traz o logo de uma empresa do setor de jogos e apostas esportivas, o que impõe restrições à exibição de sua marca durante a realização de partidas na Espanha.

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Com base nisso, o clube italiano foi obrigado a remover temporariamente o logo do patrocinador das camisas de seus jogadores durante o confronto com o Real Madrid, em cumprimento às normas em vigor no país-sede.

Essa medida não representa uma proibição permanente da exibição do patrocinador na camisa da Inter, uma vez que se limita às partidas e competições realizadas em países cuja legislação impõe restrições semelhantes à publicidade de empresas de apostas.

A Inter de Milão perdeu a partida para o Real Madrid pelo placar de 1 a 2, na noite desta terça-feira, pela rodada de abertura da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

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