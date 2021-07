Por que a Bélgica ainda é líder do ranking da Fifa se (ainda) não ganhou nada?

Os 'Diabos Vermelhos' nunca levantaram um grande título, mas orgulham-se de estar no topo do ranking da entidade mundial

Já faz um tempo que os jogadores belgas aparecem cada vez com destaque maior no futebol mundial. Nomes como Lukaku, Courtois, De Bruyne, Hazard e outros acabam, por consequência, aumentando a expectativa que existe quando a seleção nacional se reúne.

Se você acompanha futebol regularmente, deve ter escutado algo a respeito da “geração belga”. O termo já foi ironizado em algumas ocasiões, mas esta situação mudou definitivamente depois que a Bélgica eliminou justamente o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018.

Outro retrato da qualidade da equipe belga está no ranking da Fifa: em 2015, a Bélgica chegou ao topo da lista feita pela máxima entidade do futebol mundial. Estamos já em 2021, e os “Diabos Vermelhos” seguem no topo. Mesmo sem ter conquistado títulos até o momento. A mais recente eliminação aconteceu nas quartas de final da Euro 2020, após derrota por 2 a 1 para a Itália.

Neste período, por exemplo, Portugal foi campeão da Euro em 2016 e a França foi campeã mundial em 2018. A Bélgica, contudo, segue inabalável no topo do ranking da Fifa. O que explica isso? Vamos então às regras de como é feito o ranking da Fifa.

(Foto: Getty Images)

O ranking da Fifa começou a ser elaborado pela entidade em agosto de 1993, quando o Brasil ficou em oitavo. Porém, logo no mês seguinte a equipe do então técnico Carlos Alberto Parreira assumiu a liderança. Até junho de 1994, a Seleção oscilou entre o primeiro e o quarto lugar, mas após a conquista do tetra manteve a ponta de julho de 1994 a janeiro de 2001. Depois do penta, o Brasil retomou a hegemonia entre julho de 2002 e janeiro de 2007.

(Foto: Getty Images)

A Fifa começou a elaborar o seu ranking em 1993 e teve o Brasil no topo a partir do Tetra, em 1994, até janeiro de 2001. Após o Penta, em 2002, a seleção canarinho ficou no topo até janeiro de 2007. O sistema de pontuação já sofreu algumas mudanças, a última delas em 2018 e dá importância e pesos diferentes para vitórias sobre adversários mais difíceis, dependendo também do campeonato disputado e placar - a fórmula completa pode ser vista aqui.

Desta forma, a Bélgica hoje acumulou 1793 pontos até a última atualização do ranking, mostrando que apesar de ainda não ter conquistado o seu primeiro título o selecionado belga vai fazendo boas campanhas regularmente.

Ou seja: títulos contam, tem peso enorme e são importantes dentro do ranking da Fifa... mas ter levantado taças não é, necessariamente, uma obrigação para se ocupar o topo do ranking da Fifa.

Ranking da Fifa atualizado