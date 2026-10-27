O argentino Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool, desperta o interesse do Real Madrid, que busca contratá-lo durante a próxima janela de transferências do verão europeu, enquanto o Liverpool começa a procurar possíveis substitutos.

Mac Allister tem contrato com o Liverpool até 2028, lembrando que ele chegou ao clube em 2023, vindo do Brighton.

De acordo com informações da rede "Sky Alemanha", José Mourinho, técnico do Real Madrid, é um dos principais defensores da contratação do jogador de 27 anos, impressionado especialmente com sua força física e sua capacidade nos duelos.

A rede "ESPN" acrescentou, citando a rede alemã, que não há um plano definido para renovar o contrato do internacional argentino dentro de Anfield.

Ela indicou que o Real Madrid monitora de perto a situação de Mac Allister, com a expectativa de que o Liverpool recuse qualquer proposta pela contratação de um jogador titular na equipe.

A rede alemã revelou que o Liverpool tem "grande apreço" pelo meio-campista do Borussia Dortmund, Felix Nmecha, e, embora o jogador de 26 anos não seja um alvo principal atualmente, isso pode mudar no futuro, com o Liverpool buscando reforçar a posição de meio-campista.

Tanto Lamine Camara, jogador do Monaco, quanto Alex Scott, jogador do Bournemouth, estão na lista reduzida do Liverpool para o meio-campo, dois jogadores cujos nomes também foram associados a clubes como Chelsea e Manchester United nos últimos meses.

Nmecha tem contrato com o Dortmund até junho de 2030, após ter se juntado ao clube em 2023, vindo do Wolfsburg.



