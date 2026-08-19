Por ordem de De Zerbi: Tottenham pede Marmoush ao Manchester City

A disputa pelo astro internacional egípcio Omar Marmoush se acirrou de forma inesperada, depois que o Tottenham Hotspur entrou com força na corrida pela contratação do atacante do Manchester City durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que pode mudar o mapa do ataque da Premier League.

Sob o comando de seu técnico italiano Roberto De Zerbi, o Tottenham busca reestruturar completamente o clube londrino, em um plano ambicioso que visa recolocar os Spurs novamente na disputa acirrada pelo título da Premier League.

O confiável jornalista inglês do jornal "The Athletic", David Ornstein, confirmou que De Zerbi deseja oficialmente contratar a dupla do Manchester City de uma só vez, Omar Marmoush e o brasileiro Savinho.

Já o especialista italiano em transferências Fabrizio Romano revelou que a diretoria do Tottenham planeja mudar completamente o trio ofensivo para a nova temporada, apostando em um trio assustador formado por Marmoush e Savinho, além do holandês Cody Gakpo, astro do Liverpool.

Por sua vez, o jornalista inglês Gary Ward esclareceu que o Manchester City só permitirá a saída de Marmoush e Savinho após garantir a contratação de substitutos de peso, já que o clube aguarda a conclusão dos negócios por Enzo Fernández e pelo jovem marroquino Ayoub Bouaddi, jogador do Lille, da França.

Essa movimentação acontece em meio às grandes dificuldades enfrentadas por Omar Marmoush para garantir uma vaga como titular no elenco do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola na última temporada, situação que parece que vai continuar diante da dependência constante de Erling Haaland como atacante titular, como ficou claro na partida da Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal.