O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente o empréstimo de seu jovem jogador tunisiano Khalil Ayari ao Dunkerque, que disputa a segunda divisão francesa, por uma temporada, sem opção de compra.

O jogador tunisiano, internacional de 21 anos, que representou seu país na Copa do Mundo de 2026, havia concluído recentemente a pré-temporada com a equipe principal do Paris Saint-Germain.





Após se juntar ao Paris Saint-Germain em 2025, vindo do Stade Tunisien, Khalil Ayari integrou a academia de base do clube parisiense, conforme informou o comunicado oficial do Paris Saint-Germain.

O jovem jogador canhoto nasceu em 2005 e rapidamente se destacou graças às suas habilidades técnicas e à sua capacidade de fazer a diferença no ataque. Seu desempenho notável também o qualificou para uma transferência por empréstimo ao Paris Saint-Germain no início da temporada 2025-2026, com opção de compra.

Ao fim desse primeiro ano com o clube da capital, o Paris Saint-Germain acionou a opção de compra do jovem atacante, que assinou um contrato definitivo com a equipe francesa a partir de 1º de julho de 2026.

Khalil Ayari iniciou sua trajetória internacional com as seleções de base da Tunísia antes de ser gradualmente promovido à seleção principal, onde recebeu sua primeira convocação em junho de 2025, antes de disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Tunísia.







