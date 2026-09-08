Por circunstâncias inesperadas: cancelada a coletiva de imprensa do Arsenal antes do duelo com o Napoli

Os preparativos do Arsenal para o duelo pela Liga dos Campeões da Europa contra o Napoli, nesta quarta-feira, foram atrapalhados depois que o clube londrino ficou preso no caos aéreo que atingiu os aeroportos do Reino Unido.

Como consequência, o técnico Mikel Arteta foi obrigado a cancelar a entrevista coletiva que estava marcada para acontecer antes da partida, na noite de terça-feira, após o atraso do voo do Arsenal para a Itália, segundo o jornal inglês "Daily Mail".

Isso ocorreu por causa de problemas no controle do tráfego aéreo no Reino Unido, onde as aeronaves ficaram paradas na maioria dos principais aeroportos do país na terça-feira, após uma "falha técnica".

Esse problema causou o cancelamento de cerca de 300 voos partindo do Reino Unido, afetando milhares de turistas, além do campeão da Premier League.

Segundo informações, eles permaneceram no centro de treinamento do clube em London Colney enquanto aguardavam a solução do problema, antes de seguirem para o aeroporto mais tarde, quando o novo horário do voo foi anunciado.

Por volta das 18h30, o Arsenal publicou um vídeo em sua conta oficial na plataforma "X" que mostra a equipe embarcando em uma aeronave.

Em uma atualização divulgada na tarde de terça-feira, o Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (NATS) afirmou ter identificado um problema em seu "sistema de processamento de voos", acrescentando que "a recuperação levará algum tempo", mas disse que "implementou uma solução".

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