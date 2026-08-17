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Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Por causa dos desentendimentos: dono do Chelsea negocia a venda de sua parte

Chelsea
Premier League
England

Futuro incerto

Todd Boehly, proprietário do Chelsea, entrou em negociações para vender sua participação no clube que disputa a Premier League inglesa.

O investidor americano, ao lado de seu sócio de negócios Mark Walter, está negociando a venda de suas participações no Chelsea para o proprietário majoritário Clearlake Capital.

O jornal "Financial Times" confirmou que qualquer eventual acordo ajudaria a resolver a tensão que persiste há muito tempo dentro do grupo de proprietários do clube.

Boehly e Walter entraram em conflito repetidamente com os sócios na propriedade Clearlake e Behdad Eghbali em torno da estratégia, desde a aquisição do Chelsea em um negócio que atingiu o valor de 2,5 bilhões de libras esterlinas em 2022.

A empresa Clearlake detém a maior participação no clube de Stamford Bridge, com 61,5 por cento das ações, mas divide o controle com Boehly, na condição de presidente do clube.

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O relatório acrescentou que houve negociações intermitentes que se estenderam por anos entre as duas partes, mas não é certo que se chegue a qualquer acordo.

Essas movimentações acontecem em um momento em que o império comercial de Walter enfrenta um escrutínio regulatório.

As alegações indicam que seguradoras por ele controladas emprestaram recursos a partes relacionadas sem revelar o vínculo com esses empréstimos.

Essas seguradoras correm atualmente para vender seus investimentos associados ou quitar esses empréstimos.

Apenas na semana passada, Walter havia concordado em vender o Los Angeles Lakers ao presidente da Disney, Bob Iger, e a Joshua Kushner por mais de 9,2 bilhões de libras esterlinas (12,5 bilhões de dólares).

Essa operação de venda veio menos de um ano depois de ele ter comprado o gigante do basquete.

O Chelsea gastou mais de dois bilhões de libras esterlinas em contratações desde a aquisição do clube pela empresa americana.

Ainda assim, os resultados do clube dentro de campo recuaram, após terminar a temporada passada na décima colocação do campeonato.

A ausência das competições europeias levou a uma grande mudança na estratégia dos responsáveis pelas contratações do Chelsea, que substituíram a política de comprar jogadores jovens pela chegada de elementos experientes, como Danny Welbeck e Jordan Henderson, ao elenco do técnico Xabi Alonso nesta temporada.

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