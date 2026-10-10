O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, voltou a gerar polêmica envolvendo o Al-Hilal, após aparecer em um vídeo que circula nas redes conversando com o atacante uruguaio Darwin Núñez, depois de este último reclamar de um pênalti durante o confronto entre as duas equipes na oitava rodada da Liga Roshn de Profissionais.

A partida teve a queda de Núñez dentro da área do Al-Nassr aos 39 minutos, após um contato com um dos zagueiros do "Al-Alami", levando o atacante do Al-Diriyah a pedir pênalti, mas o árbitro decidiu que o jogo deveria seguir após revisar o lance pela tecnologia de vídeo, em meio a protestos contra a decisão.

Durante a cobrança de um dos escanteios, Ronaldo foi até Núñez e teve com ele uma conversa paralela sobre o lance, em uma cena que provocou ampla repercussão nas redes sociais, depois que seguidores compartilharam uma interpretação segundo a qual o capitão do Al-Nassr teria ironizado a não marcação do pênalti, insinuando que a decisão talvez tivesse sido diferente se o atacante estivesse vestindo a camisa do Al-Hilal em vez da do Al-Diriyah.

O lance acabou trazendo o Al-Hilal de volta ao centro da polêmica, especialmente porque Núñez chegou ao Al-Diriyah por empréstimo até o fim da temporada atual, depois de ter sido jogador do clube azul. Isso deu à conversa entre o astro português e o atacante uruguaio uma dimensão adicional, diante da habitual sensibilidade entre as torcidas do Al-Nassr e do Al-Hilal em relação às decisões de arbitragem.

Apesar da disseminação da interpretação da conversa de Ronaldo como uma ironia ao Al-Hilal, as palavras trocadas pelos dois jogadores não ficaram claras de forma definitiva no vídeo que circula, o que mantém a questão no âmbito das interpretações divulgadas, e não como uma declaração confirmada do capitão do Al-Nassr.

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O lance de arbitragem havia provocado amplo debate após a partida, sobretudo depois que o ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri considerou que Núñez não merecia pênalti, avaliando que o toque de mão do zagueiro do Al-Nassr não teve influência e que a decisão de seguir com o jogo foi correta. E assim, um único lance no confronto entre Al-Nassr e Al-Diriyah se transformou em novo combustível para o bate-boca entre as torcidas dos dois grandes, depois que a polêmica de arbitragem se misturou à habitual rivalidade entre Al-Hilal e Al-Nassr.







