Por causa de Álvarez... O Atlético de Madrid intensifica oficialmente a guerra contra o Barcelona

O Atlético de Madrid apresentou uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e à Federação Espanhola de Futebol contra o Barcelona por causa do “assédio” ao atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético.

Na semana passada, após declarações de Julián Álvarez, nas quais ele afirmou que “o melhor para todos é que eu saia; quero realizar meu sonho”, o Atlético de Madrid confirmou que avaliaria a possibilidade de apresentar uma queixa contra o Barcelona, que, segundo o jornal espanhol “Cope”, foi apresentada hoje, terça-feira.

Poucas horas após as declarações de Álvarez, Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, afirmou em entrevista à agência de notícias espanhola (EFE): “Nossa responsabilidade é defender os interesses do Atlético de Madrid e, por isso, apresentaremos uma reclamação à Fifa contra o Barcelona por ter negociado com um jogador vinculado a contrato durante o período protegido.”

O Atlético de Madrid demonstra confiança no sucesso da reclamação, já que uma fonte interna do clube declarou ao jornal “Mundo Deportivo” que eles não teriam dado esse passo se não estivessem certos de seu sucesso.

Álvarez tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030, com uma cláusula de rescisão de até 500 milhões de euros, mas declarou publicamente seu desejo de deixar o clube madrilenho, em meio a grandes ambições do Barcelona de conseguir a contratação do astro argentino neste verão.