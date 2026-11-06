Ponto contra o PEC Zwolle pouco ajuda o Willem II

O Willem II voltou a não conseguir sua primeira vitória na temporada da Eredivisie nesta sexta-feira à noite. Jogando em casa, o time de Tilburg empatou por 1 a 1 com o PEC Zwolle, depois de as duas equipes marcarem nos três primeiros minutos. Com isso, a equipe de Jurgen Streppel segue na lanterna.

Após as dolorosas derrotas para o SC Cambuur (1 a 6) e o PSV (7 a 0), o Willem II tinha muito em jogo. Mas o time da casa sofreu outro golpe quase de imediato. Logo no segundo minuto, Sydney van Hooijdonk girou e acertou um belo chute para colocar o PEC Zwolle em vantagem: 0 a 1.

O Willem II, porém, reagiu rapidamente. Pouco mais de um minuto depois, Hidde ter Avest acertou um belo chute no canto oposto e empatou: 1 a 1. O início movimentado continuou com chances para os dois lados. O atacante Devin Haen, do Willem II, cabeceou por cima após jogada de Nathan Tjoe-A-On.

Em seguida, o PEC Zwolle passou a ter cada vez mais controle da partida. Dylan Mbayo, em especial, criou problemas frequentes para a defesa do time de Tilburg com suas jogadas pela lateral. Depois, o nível do jogo caiu bastante, com muitas perdas de bola e quase nenhuma chance clara.

Pouco antes do intervalo, o Willem II possivelmente escapou de um pênalti. Em uma cobrança de escanteio, Calvin Twigt puxou Van Hooijdonk com os dois braços, enquanto o próprio atacante também empurrava e puxava. O árbitro de vídeo Richard Martens analisou o lance, mas decidiu não chamar o árbitro Allard Lindhout ao monitor.

O PEC Zwolle também foi o primeiro a levar perigo após o intervalo, mas Van Hooijdonk desperdiçou uma oportunidade. Do outro lado, Haen finalizou rente à trave após uma boa jogada coletiva. Streppel então fez algumas substituições e colocou em campo, entre outros, Jari Schuurman e Eser Gürbüz.

Na metade do segundo tempo, as mudanças quase renderam a virada. Gürbüz lançou Ter Avest, que rolou a bola para trás, na direção de Schuurman. O meio-campista chutou no canto oposto, mas o goleiro Jasper Schendelaar fez uma bela defesa e evitou o 2 a 1.

Na reta final, o Willem II aumentou a pressão, apoiado pela torcida da casa. Kasper Boogaard, porém, chutou de longe para fora, e o PEC Zwolle também não conseguiu marcar. Assim, o Willem II segue sem vencer após onze partidas pela liga e soma apenas três pontos. O PEC está em situação consideravelmente melhor, com doze pontos e a 13ª posição.