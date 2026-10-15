A situação quase saiu do controle em Split na madrugada de quarta para quinta-feira. A polícia croata prendeu quase 60 pessoas e impediu uma briga entre "centenas" de torcedores, segundo o veículo croata index.hr.

Na semana passada, o Ajax já havia alertado seus torcedores para que tomassem cuidado em Split, devido à reputação dos torcedores do adversário, o Hajduk.

Os torcedores de Amsterdã chegaram à cidade litorânea croata na quarta-feira. Logo após a chegada, 18 torcedores do Ajax foram detidos em uma área externa de um estabelecimento, sob suspeita de portar armas.

As tensões chegaram ao auge na madrugada de quarta para quinta-feira. Segundo a imprensa croata, centenas de pessoas saíram às ruas para um confronto entre os dois grupos.

Em imagens publicadas pela conta Hooligans.cz, é possível ver um grupo muito grande de torcedores do Hajduk se reunindo na Riva, o calçadão da cidade.

Outras imagens mostram algumas pequenas escaramuças, mas a polícia chegou rapidamente para intervir. Ao todo, 57 pessoas foram presas, entre holandeses e croatas.

A partida entre Hajduk Split e Ajax começa nesta quinta-feira, às 18h45. Será o primeiro jogo das duas equipes na fase de liga da Conference League.



