Polêmica na arbitragem: craque do Aston Villa escapou da expulsão diante do Barcelona?

A partida entre Barcelona e seu visitante Aston Villa, no estádio Camp Nou, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, teve um lance que gerou grande polêmica.

Aos 43 minutos, houve uma dividida de bola no meio-campo entre Cubarsí, jogador do Barcelona, e Nicolas Jackson, jogador do Aston Villa.

Durante o lance, Jackson pisou no pé de Cubarsí, que sentiu muitas dores após a lesão, e o árbitro se limitou a dar cartão amarelo ao jogador do Aston Villa.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "Jackson manteve o pé firme e pisou no tornozelo de Cubarsí. Poderia ter sido cartão vermelho, mas o árbitro de vídeo assistente não revisou o lance. E Pau está mancando".

E prosseguiu: "Parece que o cartão amarelo não é suficiente para o jogador senegalês, que após a entrada tentou obrigar Cubarsí a sair de campo de forma grosseira, como se estivesse insinuando que ele estava fingindo".

Apesar de o jornal ter enfatizado a necessidade de expulsar Jackson, César Bareniccia Montero, analista de arbitragem do mesmo jornal, disse em seguida: "É uma entrada clara com o uso da chuteira, mas não houve força excessiva. Acredito que o cartão amarelo que ele recebeu foi suficiente".