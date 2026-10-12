O Al Ahly venceu o clássico da sexta rodada do Campeonato Egípcio de futebol, ao superar o Zamalek por 2 a 0 neste domingo, impondo ao atual campeão sua primeira derrota na competição, em uma partida marcada por fortes protestos dos jogadores do Zamalek contra as decisões do árbitro eslovaco Radi Obrenovic, especialmente em relação ao primeiro gol do Al Ahly e aos pedidos de dois pênaltis.

O especialista em arbitragem Gamal El Sherif explicou, em declarações ao "Al-Araby Al-Jadeed", que o gol do Al Ahly marcado por Mohamed Hany foi válido, apesar de Ahmed Sayed "Zizo" estar em posição de impedimento no momento do chute, afirmando que o jogador do Al Ahly não obstruiu a visão do goleiro do Zamalek, nem fez qualquer movimento claro para disputar a bola ou interferir na capacidade do goleiro de defendê-la, o que torna o gol válido do ponto de vista da arbitragem.

No segundo tempo, o Zamalek pediu pênalti após a queda de seu jogador Shikabala Banza dentro da área, aos 63 minutos, mas o especialista em arbitragem confirmou o acerto da decisão do árbitro de mandar seguir o jogo.

Os protestos do Zamalek não pararam nesse lance, já que a equipe pediu um segundo pênalti aos 78 minutos, após um choque entre Ashraf Dari, zagueiro do Al Ahly, e Shikabala Banza, atacante do Zamalek, dentro da área.

El Sherif afirmou que a decisão do árbitro também foi correta, explicando que Banza se movimentou na trajetória de Dari, que se preparava para jogar a bola de cabeça, sem que o atacante procurasse alcançá-la, antes de cair dentro da área após o contato, em uma tentativa de conseguir o pênalti, o que não exigia a marcação de falta contra o zagueiro do Al Ahly.