Fahd Al Harifi, ex-astro do Al Nassr e da seleção da Arábia Saudita, fez declarações de impacto sobre a capacidade do "Al Alami" de frear o Al Hilal, após a vitória deste último sobre o Al Ittihad por 3 a 2, na noite de sábado, pela oitava rodada da Liga Saudita Roshn, resultado que devolveu ao clube a liderança da tabela. O ex-jogador afirmou que sua antiga equipe tem os recursos necessários para derrotar o rival tradicional.

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Al Harifi avalia que o Al Nassr é capaz de lidar com o Al Hilal, graças à organização defensiva que o time apresenta atualmente e ao esquema que adota, mas impôs a condição de manter o grupo completo, sem a ausência de nenhuma peça importante, considerando que a presença de todas as estrelas dará ao "Al Alami" uma chance maior de levar vantagem nos confrontos diretos.

O ex-astro do Al Nassr disse, em declarações à televisão nas quais abordou a disputa pelo título do Campeonato Saudita: "O Al Nassr, com sua organização defensiva, seu esquema atual e sua integração, desde que nenhuma das atuais estrelas do time esteja ausente, o Al Alami é capaz de frear o Al Zaeem".

Al Harifi não se limitou a elogiar o potencial do Al Nassr: também dirigiu críticas ao desempenho do Al Hilal, apesar da vitória emocionante sobre o Al Ittihad, considerando que a equipe não apresenta seu melhor nível técnico e que a liderança da tabela não significa que esteja livre de problemas, especialmente no setor defensivo.

Al Harifi explicou sua leitura sobre as razões da queda de rendimento do Al Hilal: "O Al Hilal, na minha opinião, não apresenta o melhor desempenho por causa da metodologia de Inzaghi e de seu recuo defensivo, e há erros de posicionamento. Portanto, o Al Nassr é o mais próximo de frear o Al Hilal". O ex-astro entende que essas brechas podem dar aos adversários a oportunidade de explorar os espaços e chegar ao gol do Al Zaeem, caso saibam aproveitá-las.



