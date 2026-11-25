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Matthijs de Ligt ficará no banco do Manchester United nesta quarta-feira, por decisão do técnico Mauricio Pochettino. O gigante inglês, que atravessa uma fase difícil, visita o Sporting de Portugal pela fase de liga da Champions League.

Pochettino escolheu Leny Yoro e Harry Maguire para o centro da defesa. Lisandro Martínez passa a atuar na lateral esquerda, enquanto Noussair Mazraoui começa pela direita.

De Ligt foi surpreendentemente titular pelo Manchester United no domingo, na derrota por 4 a 0 para o rival Liverpool. Nos primeiros minutos, o holandês calculou muito mal uma bola longa, permitindo que Aleksander Isak avançasse em direção ao gol. Yoro derrubou o sueco e foi expulso com cartão vermelho direto.

No restante do clássico em Anfield, De Ligt mostrou fragilidade. Após a partida desastrosa, o zagueiro foi duramente criticado pela imprensa inglesa.

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“De Ligt está fazendo uma bagunça. Ele não conseguia acreditar, mas já jogou como zagueiro. Não conseguia acreditar que Yoro não estava lá. Aí Yoro faz contato, e isso é desajeitado. Sinceramente, não poderia ser pior. Os quatro defensores só pensam nas próprias tarefas. Estão com medo”, disse Gary Neville à Sky Sports.

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Na Holanda, a atuação de De Ligt também causou espanto. “Matthijs de Ligt defende como se jogasse na Sunday League”, escreveu Joost Blaauwhof, jornalista da Voetbal International.

Joshua Zirkzee, por sua vez, será titular pelo Manchester United na visita ao Sporting. O atacante holandês terá Amad Diallo, Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo atuando atrás dele.

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O Manchester United ocupa a 19ª posição na fase de liga da Champions League. O time somou seis pontos nos quatro primeiros jogos na competição europeia.

Escalação do Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martínez; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.