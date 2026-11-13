Pochettino deixa os EUA em lágrimas: "É uma decisão muito triste, é a decisão mais difícil da minha carreira"

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Mauricio Pochettino, que se torna o novo técnico do Manchester United após a demissão de Michael Carrick, deixa o comando da seleção dos Estados Unidos e não consegue conter as lágrimas em entrevista coletiva.

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Mauricio Pochettino está em lágrimas ao se despedir do comando da seleção dos Estados Unidos, que deixa para assumir o Manchester United: "É difícil falar agora. Sou um cara muito emotivo. É uma decisão muito triste, a mais difícil da minha carreira".

"Mas somos profissionais e estamos tentando realizar nossos sonhos", acrescenta o técnico nascido em 1972, que já treinou Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e, por último, a seleção dos Estados Unidos.