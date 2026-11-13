Pochettino deixa os EUA em lágrimas: "É uma decisão muito triste, é a decisão mais difícil da minha carreira"

Mauricio Pochettino, que se torna o novo técnico do Manchester United após a demissão de Michael Carrick, deixa o comando da seleção dos Estados Unidos e não consegue conter as lágrimas em entrevista coletiva.
Mauricio Pochettino está em lágrimas ao se despedir do comando da seleção dos Estados Unidos, que deixa para assumir o Manchester United: "É difícil falar agora. Sou um cara muito emotivo. É uma decisão muito triste, a mais difícil da minha carreira".
"Mas somos profissionais e estamos tentando realizar nossos sonhos", acrescenta o técnico nascido em 1972, que já treinou Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e, por último, a seleção dos Estados Unidos.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Ver perfil do autor