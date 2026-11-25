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Alviverde não deve dificultar uma negociação pela dupla após as finais da temporada e já pensa em opções para Abel Ferreira

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Mesmo com as decisões da Libertadores e da Copa do Brasil pela frente, o Palmeiras já começa a planejar a montagem do elenco para 2027. Nos bastidores, a diretoria avalia possíveis mudanças e dois jogadores aparecem entre os principais candidatos a deixar o clube: o volante Emiliano Martínez e o meia-atacante Felipe Anderson.

De acordo com apuração da ESPN, o entendimento interno é de que ambos ficaram abaixo das expectativas desde que chegaram ao Alviverde, e uma negociação pelos dois será priorizada na próxima temporada.

Um dos sinais dessa avaliação foi a presença dos jogadores entre os relacionados para o compromisso contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, enquanto parte do elenco considerado titular permaneceu em São Paulo para se preparar para a viagem a Montevidéu, onde o Palmeiras disputará a final da Libertadores.

Entre os dois casos, a situação de Emiliano Martínez é considerada mais simples para uma eventual saída. Contratado no início de 2025 por R$ 44 milhões, o uruguaio de 27 anos deverá conversar com a diretoria e seu estafe após o encerramento da temporada para definir os próximos passos da carreira.

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Neste momento, não há resistência no Palmeiras a uma transferência, desde que os valores envolvidos sejam considerados positivos financeiramente para o clube.

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O mercado da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, segue acompanhando a situação do volante e pode apresentar propostas na próxima janela. O interesse norte-americano não é novidade: Los Angeles Galaxy e Austin FC já apareceram entre os possíveis destinos do jogador em movimentações anteriores.

Diante desse cenário, o Palmeiras está disposto a ouvir ofertas e trabalha com a possibilidade de buscar uma nova peça para o setor.

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A eventual saída de Emiliano Martínez também abriria espaço para mudanças na composição do meio-campo. A comissão técnica considera ampliar as oportunidades para jogadores formados nas categorias de base, e Luis Pacheco aparece entre os nomes que podem ganhar espaço no elenco profissional.

Apesar disso, a possibilidade de promover jovens não elimina a intenção de contratar um novo volante. A política para 2027 é de realizar investimentos pontuais, priorizando posições consideradas carentes, sem aumentar o número de opções apenas.

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Na atual temporada, Emiliano Martínez disputou 34 partidas pelo Palmeiras, mas iniciou boa parte delas no banco de reservas. O uruguaio não marcou gols nem distribuiu assistências e perdeu espaço na disputa por uma vaga entre os titulares, cenário que ajuda a explicar a abertura do clube para uma negociação.

A situação de Felipe Anderson, por outro lado, exige uma avaliação diferente. Aos 33 anos, o meia-atacante também não conseguiu corresponder às expectativas, mas a idade pode dificultar uma venda nos moldes desejados pelo Palmeiras.

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O jogador recebeu sondagens de equipes do futebol brasileiro e do Oriente Médio. A prioridade da diretoria é encontrar um comprador, embora um empréstimo com opção de compra também não esteja completamente descartado.

Outro fator que pode influenciar o futuro do camisa 7 é o planejamento para o retorno de Raphael Veiga. Emprestado ao América do México, o meia está nos planos do Palmeiras para 2027 e deve voltar a disputar espaço no setor ofensivo. Com isso, Felipe Anderson pode encontrar ainda mais concorrência na próxima temporada.

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Além das mudanças no elenco, o Palmeiras também deverá ter atenção especial ao planejamento financeiro. Com a restrição à atuação de casas de apostas como patrocinadoras máster de clubes brasileiros, o Verdão precisará buscar novas marcas para ocupar esse espaço, em um mercado que tende a oferecer valores inferiores aos contratos firmados anteriormente com empresas do setor.

Nesse contexto, a negociação de jogadores pode ganhar ainda mais relevância como fonte de receita, reforçando a importância de possíveis saídas e de contratações planejadas para 2027.