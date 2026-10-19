Plano secreto no Barcelona para derrubar o Paris: Flick é pressionado a trair seu estilo

O Barcelona se prepara para entrar nas semanas mais perigosas da temporada, mas não com a arma à qual estava acostumado, e sim com um conselho chocante vindo de dentro do clube para o técnico Hansi Flick: ataque mais devagar!
O gigante catalão, que venceu todos os seus jogos nesta temporada e só sabe vencer, inicia dois testes de fogo: o primeiro na terça-feira, diante do Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões da Europa; e o segundo no domingo, no Clássico contra o Real Madrid, em dois confrontos que podem definir o destino da temporada, apesar de ainda estarmos em outubro.
E, de acordo com o que revelou o jornalista Santi Ovalle no programa "Carrusel", da rádio espanhola "Cadena SER", a diretoria do Barcelona e o diretor esportivo enviaram uma mensagem clara a Flick: o confronto contra o Paris não comporta o estilo de ataque trocado e aberto que ele aplica diante de todos os adversários, porque isso seria um suicídio diante da equipe de Luis Enrique. O clube acredita que a chave é a paciência e a posse de bola.
Ovalle relatou o plano secreto que o Barcelona considera capaz de frear o bicampeão da Europa: "O que precisamos é ter a posse de bola mais do que nunca, atacar em um ritmo mais lento que o habitual e controlar as transições rápidas do Paris Saint-Germain".
Essa extrema cautela vem de um trauma parisiense que não acaba, pois nas duas últimas visitas a vitória foi francesa. Na temporada passada, na fase de grupos, o Paris virou a mesa com dois gols de Senny Mayulu e Gonçalo Ramos no minuto 90, depois de o Barcelona ter aberto o placar com Ferran Torres, que agora joga justamente com a camisa do Paris.
E, antes disso, na temporada 2023-2024, a equipe de Enrique eliminou o Barcelona com uma derrota humilhante por 4 a 1 no Camp Nou, após a expulsão de Araújo e as atuações brilhantes de Dembélé, Mbappé e Vitinha.
E, apesar de a última visita do Barcelona ao Parque dos Príncipes ter terminado com uma emocionante vitória por 3 a 2, o que aconteceu uma semana depois confirmou que vencer sozinho não é suficiente.
Ovalle encerra seu relato com uma pergunta cuja resposta todos aguardam: "Veremos se Flick vai ouvir o conselho da diretoria e jogar com paciência, ou se pedirá aos seus jogadores que sigam o estilo de ataque trocado, como de costume".
Esta semana movimentada chega em meio a um caos logístico que atingiu a equipe, pois, depois de atropelar o Real Betis por 5 a 2, o Barcelona ficou preso em Sevilha após o adiamento de seu voo, das dez da noite de sábado para a meia-noite, depois para as duas da madrugada e, em seguida, para as quatro, obrigando Flick a levar os jogadores de volta ao hotel para descansar, antes de o cenário se repetir na segunda-feira, com o atraso de sua viagem a Paris por causa da densa neblina na capital francesa.