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A torcida do Al-Hilal, da Arábia Saudita, detonou o narrador egípcio Medhat Shalabi depois da narração da partida do time contra o Al-Ettifaq, pela Saudi Pro League.

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O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq fora de casa por 3 a 1, na tarde de sábado, no Estádio EGO, em Dammam, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

O jogo marcou a presença do narrador egípcio Medhat Shalabi, responsável pela narração na Thmanyah, emissora que detém os direitos do Campeonato Saudita, mais especificamente no sinal "SD", transmitido para quem não é assinante do aplicativo.

A narração de Medhat Shalabi irritou a torcida do Al-Hilal, que considerou que ele deixou a partida ainda pior do que o futebol ruim que o time vem apresentando em campo sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Hani Al-Daoud escreveu: "O narrador Medhat Shalabi acrescentou ruindade à ruindade técnica que Al-Hilal e Al-Ettifaq mostraram. Nem informações corretas, nem pronúncia correta dos nomes. Qualquer narrador saudita é melhor que ele".

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Já Mohammed Al-Omairi escreveu: "O que os canais da Thmanyah fizeram ao escalar o narrador egípcio Medhat Shalabi para narrar a partida entre Al-Hilal e Al-Ettifaq causa estranheza e descontentamento".

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E acrescentou: "Com todo o respeito à sua história, é concebível que não exista um narrador saudita qualificado para substituí-lo? Mesmo que tenha sido uma forma de fazer o espectador assinar, isso é considerado um fracasso de marketing".

Fahad Al-Dreim, por sua vez, escreveu: "Imaginem: o narrador Hammad Al-Anzi narra o Campeonato Kuwaitiano, Mohammed Ghazi Sadaqa não é desejado e o jovem talentoso Abdulilah Al-Omari está fora da liga profissional".

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E completou: "E Medhat Shalabi, de 82 anos, que Deus lhe dê longa vida e o proteja, narra o nosso campeonato. Isso precisa de um estudo profundo".

Fahad Al-Fadhel comentou: "Prezados senhores do canal Thmanyah, estou acompanhando a partida entre Al-Ettifaq e Al-Hilal, pela Saudi Pro League, com os meus filhos".

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E questionou: "O narrador árabe repetiu palavras como (shankala) e (ya khabar abyad), e meu filho me perguntou o que significa (khabar abyad) no futebol e o que é (shankala). Há alguma explicação dos nossos canais sauditas?".

A partida teve como destaque o atacante inglês Ollie Watkins, que marcou o primeiro e o terceiro gols do Al-Hilal, após ótimas jogadas do lateral-direito Mohammed Mahzari.

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O primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando Watkins aproveitou um cruzamento de Mahzari e mandou para as redes com uma cabeçada precisa, sem chances para o goleiro Marek Rodák.

Aos 74 minutos, Mahzari fez outro cruzamento, que o escocês Jack Hendry, zagueiro do Al-Ettifaq, tentou devolver de peito para o seu goleiro, mas Watkins aproveitou o passe errado e mandou a bola para as redes com categoria.

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Watkins segue em grande fase no Al-Hilal desde que chegou ao clube, vindo do Aston Villa, na última janela de transferências de verão. Este foi o seu 11º gol em todas as competições, sendo 7 pela Saudi Pro League e 4 pela Champions League da Ásia Elite.

O papel do atacante inglês não se limita a marcar gols: ele também deu 6 assistências, totalizando participação em 17 gols em 13 partidas, uma média de mais de um gol por jogo.