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Gary Neville, ídolo do Manchester United, fez duras críticas à defesa da equipe após os erros desastrosos cometidos por De Ligt e Leny Yoro nos primeiros minutos do duelo contra o Liverpool, que resultaram na expulsão do zagueiro francês com apenas oito minutos de jogo e transformaram o início do técnico argentino Mauricio Pochettino no comando do Manchester United em um verdadeiro pesadelo.

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O sofrimento do Manchester United começou cedo, quando De Ligt falhou ao lidar com um lançamento longo de Ronald Araújo para as costas da defesa. O zagueiro holandês calculou mal a trajetória da bola e a deixou passar, e Alexander Isak se viu com o caminho livre rumo ao gol do United.

Leny Yoro tentou remediar a situação e alcançar o atacante do Liverpool, mas não conseguiu pará-lo de forma legal , já que Isak o superou e o forçou a cometer a falta quando partia cara a cara com o gol. O árbitro Sam Barrott mostrou o cartão vermelho ao zagueiro francês, e o Manchester United teve de seguir na partida com dez jogadores.

Neville não hesitou em disparar críticas duras contra a dupla de zaga durante sua análise da partida na "Sky Sports", atribuindo a De Ligt grande parte da responsabilidade pelo posicionamento equivocado e por não ter lidado da maneira necessária com o lançamento longo que deixou Isak livre.

Segundo o jornal "Daily Mail", Neville afirmou: "Quando vi o nome de De Ligt na escalação, tenho de admitir que fiquei extremamente chocado, porque o vi em Como há quatro semanas e ele estava completamente fora do ritmo de jogo. E isso foi apenas um passe simples por cima dos defensores".

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O ídolo do Manchester United acrescentou que o problema começou no posicionamento do zagueiro holandês, explicando que Yoro poderia estar em um lugar melhor, mas que o fato de De Ligt estar fora de sua posição correta colocou o companheiro em uma situação difícil e o obrigou a percorrer uma distância maior antes de tentar parar Isak.

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Neville seguiu com as críticas, dizendo que Yoro demorou a reagir e não lidou com a situação da forma adequada. Para ele, o zagueiro francês cometeu erros repetidos, e o que aconteceu diante do Liverpool foi extremamente constrangedor para a defesa do Manchester United.

Neville apontou que alguns podem achar que Isak diminuiu a velocidade de propósito para induzir Yoro a cometer a falta, mas rejeitou essa justificativa, afirmando que o lance reflete uma clara deficiência na leitura defensiva e no trato com as bolas longas.

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O sofrimento do Manchester United aumentou depois que o Liverpool rapidamente aproveitou a superioridade numérica. Dominik Szoboszlai marcou o primeiro gol na cobrança de falta resultante da infração de Yoro, e Florian Wirtz ampliou aos 13 minutos, deixando Pochettino dois gols atrás no placar logo no início de seu trabalho na equipe.

O técnico argentino foi obrigado a colocar Harry Maguire em campo na tentativa de reorganizar a linha defensiva após a expulsão, mas a mudança veio depois que o Liverpool já havia desferido um golpe duro no Manchester United. Por isso, Neville ressaltou que a intervenção chegou tarde e não foi suficiente para corrigir os erros que apareceram desde o início do jogo.

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Neville voltou a falar de De Ligt, observando que o longo período afastado por lesão pode ser um dos motivos para o nível apresentado, mas enfatizou que atuar em um jogo grande como o duelo contra o Liverpool expôs os pontos fracos do zagueiro holandês. Ele também criticou o posicionamento de Yoro, afirmando que o francês deveria ter avançado e feito a cobertura do companheiro em vez de cair naquela situação.

Neville disse que a atuação do Manchester United foi ruim em todos os aspectos, acrescentando que o ex-técnico Michael Carrick vai assistir ao que aconteceu e perceber o tamanho dos problemas defensivos que enfrentava durante o período em que comandou a equipe.

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As críticas de Neville não pararam por aí e ficaram ainda mais duras depois que ele reviu o lance, classificando o ocorrido como a pior atuação defensiva que já viu de uma dupla de zaga diante de uma bola longa, apesar de demonstrar certa compreensão com De Ligt pelo longo tempo longe dos gramados.

Ele acrescentou: "É chocante. Mesmo com o Manchester United tendo defensores como esses no elenco, eles não têm nenhuma chance de manter o gol intacto", considerando que o problema está na falta de compreensão básica de como cumprir as funções defensivas e ocupar os espaços corretamente.

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Neville também criticou o nível de organização defensiva da equipe, apontando que os erros vistos diante do Liverpool refletem a ausência dos fundamentos exigidos dos jogadores da linha defensiva, como se eles não tivessem recebido treinamento suficiente sobre como lidar com esse tipo de situação.

Roy Keane, ex-capitão do Manchester United, também engrossou a onda de críticas ao manifestar espanto com o nível defensivo apresentado pela equipe, ressaltando que os fundamentos da defesa não mudam, seja com o treinador apostando em quatro ou em cinco defensores na linha de trás.

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No intervalo, Keane disse que o problema não está no número de jogadores na linha defensiva, mas na necessidade de executar corretamente as funções básicas, demonstrando surpresa com o nível apresentado por De Ligt, sobretudo por não ter conseguido lidar com a bola da maneira necessária após o longo período de ausência.

O ex-capitão do United acrescentou que um defensor deve sempre esperar o pior cenário, observando que Isak lidou bem com a situação, enquanto Yoro não teve uma chance real de chegar à bola. Ainda assim, considerou que a reação dos jogadores do Manchester United revelou falta de percepção do perigo e má avaliação defensiva.

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Dessa forma, o início difícil de Pochettino não se limitou à desvantagem de dois gols e à expulsão precoce, mas se estendeu a uma ampla onda de críticas de ídolos do clube, depois que o primeiro tempo expôs problemas defensivos profundos que o técnico argentino terá a difícil missão de resolver na tentativa de devolver o equilíbrio ao Manchester United.