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Jorthy Mokio ficará fora do Ajax por pelo menos quatro meses, segundo informou o Het Algemeen Dagblad na tarde desta terça-feira. O meio-campista passou por uma cirurgia após fraturar a fíbula.

No domingo à tarde, perto do fim de uma partida que transcorria tranquilamente, Mokio se machucou. Sekou Sylla, do ADO, deu uma entrada dura e repentina no meio-campista do Ajax.

Mokio precisou receber atendimento após o lance e deixou o campo com ajuda. O técnico Míchel Sánchez demonstrou preocupação com o jogador.

“Ele ainda será examinado hoje (domingo, nota da redação). Ainda não posso dizer muita coisa, mas não parecia nada bom”, disse o espanhol na coletiva de imprensa após a partida.

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O temor, portanto, se confirmou. Mokio já passou por uma cirurgia na fíbula e ficará pelo menos quatro meses sem jogar pelo Ajax.

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Antes de se machucar no domingo, Mokio havia marcado para o time de Amsterdã. Ele finalizou com frieza após passe de Davy Klaassen e fez o segundo gol do Ajax, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Assim, o meio-campista congolês só poderá voltar a jogar pelo time de Amsterdã no fim de fevereiro. Uma perda considerável.

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Por outro lado, o técnico Míchel terá Julian Brandt e Sofyan Amrabat de volta para os próximos jogos, contra o FC Thun e o Feyenoord.

O treinador espanhol também poderá contar com Davy Klaassen, Yves Bissouma, Oscar Gloukh, Mohamed Abdella e Rayane Bounida.