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O atacante da Inter Pio Esposito não escondeu a decepção apesar de entrar para a história do clube em uma noite de domingo caótica em Bérgamo. O jovem se tornou o primeiro italiano a marcar três gols em uma partida pela Inter desde o lendário Christian Vieri, mas sua atuação acabou ofuscada por uma queda de rendimento defensivo.

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Inter cede empate em jogo eletrizante em Bérgamo

A visita da Inter à New Balance Arena na noite de segunda-feira se transformou em um confronto desgastante que expôs a fragilidade de seu atual sistema defensivo. Apesar de ter ficado à frente do placar em várias ocasiões, a equipe de Cristian Chivu permitiu que os donos da casa reagissem e acabou somando apenas um ponto em um empate dramático com oito gols . O resultado deixou um gosto amargo para os visitantes, que pareceram ter o controle total durante boa parte da partida.

"É difícil explicar um resultado como este", disse um Esposito abatido à Sky Sport Italia. "Nunca conseguimos definir o jogo de vez e, por isso, algo não funcionou. No fim, sofremos quatro gols. Não se trata apenas da defesa; precisamos ajustar todos os detalhes juntos e vamos nos sentar para analisar os problemas que enfrentamos."

Esposito iguala feito de Vieri

Embora o resultado da equipe tenha sido decepcionante, a atuação individual de Esposito garantiu seu lugar na história da Inter. Ao marcar três vezes, ele se tornou o primeiro jogador italiano a fazer um hat-trick pelo clube desde Bobo Vieri. Foi uma demonstração de eficiência nas finalizações que mostrou por que ele é considerado uma das maiores promessas da seleção, com um faro de gol que raramente deu sossego à defesa da Atalanta.

Ao comentar o feito, o atacante manteve os pés no chão: "É algo bonito, mas hoje está difícil aproveitar, porque deixamos escapar dois pontos, e meu primeiro pensamento é que não conseguimos levar os três pontos para casa. Espero que minha melhor versão ainda não tenha chegado, mas venha a cada dia e, acima de tudo, espero que os gols resultem em vitórias."

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Atacante busca regularidade

A ascensão de Esposito continua sendo um dos poucos pontos positivos para o clube em um período de irregularidade. Seu número de gols na temporada segue crescendo, colocando-o entre os italianos que mais marcaram na competição, ao lado de jogadores como Alphadjo Cisse e Antonio Raimondo. O próprio jogador, porém, insiste que as conquistas individuais significam pouco se a equipe não encontrar uma forma de estabilizar seu desempenho defensivo em situações de alta pressão.

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"No calor do momento, é muito difícil para mim dar uma explicação", acrescentou Esposito. "Conseguimos criar muitas chances e apoiar bem as jogadas, mas precisamos ser capazes de segurar o resultado e não permitir que essas partidas voltem a ficar em aberto. Espero mostrar minha melhor versão dia após dia e que meus gols ajudem a equipe a vencer."

Foco se volta para confronto decisivo com o Stuttgart

Depois de um empate disputado que acabou impedindo a Inter de reduzir a importante distância para a Lazio, atual líder do campeonato, a equipe permanece na terceira posição da tabela, com 29 pontos. A Inter está a apenas dois pontos da liderança, enquanto a Atalanta, sua adversária mais recente, segue na 12ª colocação, com modestos 15 pontos.

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Com essa oportunidade desperdiçada no campeonato nacional agora para trás, a Inter volta rapidamente toda a atenção para a competitiva disputa europeia. A equipe se prepara para receber o forte time alemão VfB Stuttgart em um confronto decisivo nesta quarta-feira.