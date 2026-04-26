Pierre van Hooijdonk vê surgir um novo pilar no Feyenoord

No programa NOS Studio Voetbal, Pierre van Hooijdonk destaca um dos pilares do Feyenoord. Os analistas observam uma equipe quase renascida contra o FC Groningen (vitória por 3 a 1) e comentam as mudanças realizadas no Feyenoord.

“De repente, as coisas estão dando certo no Feyenoord”, conclui o apresentador Sjoerd van Ramshorst, embora Pierre van Hooijdonk não concorde totalmente com isso. “Parecia simplesmente um pouco mais revigorado. Talvez isso tenha a ver com as circunstâncias”, pensa o analista, referindo-se ao clima e ao horário do jogo.

Em seguida, Van Hooijdonk explica o que fez o Feyenoord funcionar. “Contra o NEC (1 a 1), tudo funcionou bem, principalmente pelo lado esquerdo com Jordan Bos e Tobias van den Elshout.” O ex-jogador do Feyenoord vê claramente a influência de Dick Advocaat nisso.

“O jogador extra no meio-campo, isso não acontecia antes da chegada dele. Robin (Van Persie, red.) jogava na época apenas com alas de verdade. Agora, ele opta por colocar um meio-campista, e é principalmente Bos que se beneficia disso”, observa Van Hooijdonk.

O australiano marcou contra o Groningen e ainda conseguiu um pênalti. O jogador de Steenbergen analisa que Van den Elshout garante que Bos tenha espaço na ala esquerda ao jogar mais pelo meio.

“Nas últimas semanas, Bos tem sido um dos pilares deste Feyenoord, que está um pouco diferente”, afirma Van Hooijdonk, que em seguida também elogia Van den Elshout e Thijs Kraaijeveld. Ron Jans também vê mudanças claras na defesa, introduzidas por Advocaat.

“Eles não pressionam mais com tanta intensidade, mas esperam, em uma formação compacta, pela perda de bola do adversário.” O técnico do FC Utrecht percebe que os jogadores de Roterdã atuam com marcação individual e reconhece nisso a influência de Advocaat. “Mas o principal artífice é Van Persie, então o mérito certamente deve ser atribuído a Robin”, conclui Jans.