Mauro Junior não jogará mais pelo PSV neste ano, confirmou Peter Bosz em entrevista coletiva antes da partida contra o Real Madrid.
No último fim de semana, o PSV venceu o NEC fora de casa sem dificuldades. A equipe de Bosz ganhou por 4 a 1.
Apesar da vitória, houve preocupação após o jogo. Ainda no primeiro tempo, o capitão Mauro Junior precisou deixar o campo.
Bosz explicou agora a lesão do meio-campista defensivo: Mauro sofreu uma lesão na virilha e não voltará a jogar neste ano.
Assim, o brasileiro ficará fora dos jogos do PSV contra Real Madrid, Go Ahead Eagles, AZ, Atlético de Madrid, Telstar, Vitesse e PEC Zwolle.
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Logo após a pausa de inverno, o PSV enfrentará o Feyenoord em Roterdã. Ainda não se sabe se Mauro poderá jogar nessa partida.
Com a lesão de Mauro, Bosz terá de encontrar soluções para o meio-campo. O experiente treinador pode optar por lançar Noah Fernandez, de 18 anos, na fogueira.
Ryan Flamingo também pode atuar como volante. O defensor já jogou nessa posição pelo FC Utrecht e pelo Vitesse.
Bosz também pode voltar a contar com Paul Wanner. O austríaco atuou muitas vezes à frente da defesa no início desta temporada e, portanto, também é uma opção.
Após a pausa de inverno, Jerdy Schouten também voltará do departamento médico, depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado em junho.