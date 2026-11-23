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Mauro Junior não jogará mais pelo PSV neste ano, confirmou Peter Bosz em entrevista coletiva antes da partida contra o Real Madrid.

No último fim de semana, o PSV venceu o NEC fora de casa sem dificuldades. A equipe de Bosz ganhou por 4 a 1.

Apesar da vitória, houve preocupação após o jogo. Ainda no primeiro tempo, o capitão Mauro Junior precisou deixar o campo.

Bosz explicou agora a lesão do meio-campista defensivo: Mauro sofreu uma lesão na virilha e não voltará a jogar neste ano.

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Assim, o brasileiro ficará fora dos jogos do PSV contra Real Madrid, Go Ahead Eagles, AZ, Atlético de Madrid, Telstar, Vitesse e PEC Zwolle.

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Logo após a pausa de inverno, o PSV enfrentará o Feyenoord em Roterdã. Ainda não se sabe se Mauro poderá jogar nessa partida.

Com a lesão de Mauro, Bosz terá de encontrar soluções para o meio-campo. O experiente treinador pode optar por lançar Noah Fernandez, de 18 anos, na fogueira.

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Ryan Flamingo também pode atuar como volante. O defensor já jogou nessa posição pelo FC Utrecht e pelo Vitesse.

Bosz também pode voltar a contar com Paul Wanner. O austríaco atuou muitas vezes à frente da defesa no início desta temporada e, portanto, também é uma opção.

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Após a pausa de inverno, Jerdy Schouten também voltará do departamento médico, depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado em junho.