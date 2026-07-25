Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Peter BoszIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Peter Bosz tem opinião muito clara sobre a forma de trabalhar de Jordi Cruijff no Ajax

Ajax
PSV
P. Bosz

Segundo Peter Bosz, está longe de ser um dado adquirido que o PSV vá ser campeão dos Países Baixos pela quarta vez consecutiva. O treinador afirmou isso em conversa com a Voetbal International. 

No ano passado, o PSV conquistou o título nacional com enorme facilidade. A vantagem sobre o segundo classificado, o Feyenoord, foi de nada menos do que 19 pontos, enquanto o Ajax ficou até 28 pontos atrás. Também nas duas épocas anteriores, o troféu seguiu para Eindhoven. 

Bosz espera que a próxima temporada seja bastante mais emocionante. “A primeira vez em que não és campeão está cada vez mais perto, isso é claro”, começou por dizer. 

Segundo Bosz, os desenvolvimentos no Ajax contribuem certamente para isso. O treinador do PSV vê com clareza o rumo traçado pelo diretor técnico Jordi Cruijff. 

Se no passado o Ajax escolhia mais vezes apostar na formação, agora o foco está, segundo Bosz, em jogadores experientes que têm de render de imediato. Por isso, ele espera que os amesterdameses sejam um adversário muito maior na próxima temporada.

Amistosos de clubes
PSV crest
PSV
PSV
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Amistosos de clubes
Ajax crest
Ajax
AJX
Burnley crest
Burnley
BUR

“É claro o que está a acontecer no Ajax, estão a fazer de tudo para serem campeões no próximo ano. Agora não estão a apostar na juventude, mas em jogadores que sabem como as coisas funcionam. São todos bons jogadores, todos eles já o provaram”, afirmou Bosz. 

“Por isso, sim, esse Ajax vai tornar as coisas muito mais difíceis para nós do que o Ajax sobre o qual tínhamos 28 pontos de vantagem. E o Feyenoord despediu o treinador que ficou em segundo lugar e, ainda assim, garantiu a Liga dos Campeões. Temos mesmo de voltar a fazê-lo por nós próprios”, concluiu.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google