Segundo Peter Bosz, está longe de ser um dado adquirido que o PSV vá ser campeão dos Países Baixos pela quarta vez consecutiva. O treinador afirmou isso em conversa com a Voetbal International.

No ano passado, o PSV conquistou o título nacional com enorme facilidade. A vantagem sobre o segundo classificado, o Feyenoord, foi de nada menos do que 19 pontos, enquanto o Ajax ficou até 28 pontos atrás. Também nas duas épocas anteriores, o troféu seguiu para Eindhoven.

Bosz espera que a próxima temporada seja bastante mais emocionante. “A primeira vez em que não és campeão está cada vez mais perto, isso é claro”, começou por dizer.

Segundo Bosz, os desenvolvimentos no Ajax contribuem certamente para isso. O treinador do PSV vê com clareza o rumo traçado pelo diretor técnico Jordi Cruijff.

Se no passado o Ajax escolhia mais vezes apostar na formação, agora o foco está, segundo Bosz, em jogadores experientes que têm de render de imediato. Por isso, ele espera que os amesterdameses sejam um adversário muito maior na próxima temporada.

“É claro o que está a acontecer no Ajax, estão a fazer de tudo para serem campeões no próximo ano. Agora não estão a apostar na juventude, mas em jogadores que sabem como as coisas funcionam. São todos bons jogadores, todos eles já o provaram”, afirmou Bosz.

“Por isso, sim, esse Ajax vai tornar as coisas muito mais difíceis para nós do que o Ajax sobre o qual tínhamos 28 pontos de vantagem. E o Feyenoord despediu o treinador que ficou em segundo lugar e, ainda assim, garantiu a Liga dos Campeões. Temos mesmo de voltar a fazê-lo por nós próprios”, concluiu.