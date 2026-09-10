Peter Bosz revela história surpreendente sobre Noa Lang: “As pessoas têm uma imagem peculiar de Noa, mas...”

Peter Bosz compartilhou em uma masterclass na Omroep Brabant uma anedota marcante sobre Noa Lang. O técnico do PSV fala sobre um lado do atacante que, segundo ele, poucas pessoas conhecem.

“Esta é realmente uma história legal, especial”, começa Bosz. “Porque as pessoas têm uma imagem bastante peculiar do Noa. Mas como ele é um garoto gentil! Um garoto gentil, de verdade.”

Bosz então faz referência à chegada de Malik Tillman ao PSV no verão de 2023. “Na minha vida, nunca conheci um garoto tão tímido quanto Malik Tillman. Quando você fala com ele, ele olha para o chão. Tão tímido.”

“Depois de duas semanas, chamei-o para perguntar como ele estava e se estava gostando. Com quem ele andava? Então ele disse: ‘Fui convidado para a casa do Noa’.”

Quando Bosz reagiu depois com uma surpresa positiva, Tillman continuou. “Ele disse: ‘Sim, ele tinha chamado um cabeleireiro e todos nós cortamos o cabelo lá’. O Noa faz esse tipo de coisa, isso é fantástico! Eu acho isso bonito”, disse Bosz.

Lang foi vendido no verão do ano passado por 25 milhões de euros ao Napoli, onde, após um período por empréstimo no Galatasaray, já está de volta. Na quarta-feira, ele ficou fora da lista de relacionados por causa de uma suspensão disciplinar, embora agora tudo já tenha sido resolvido.

Tillman também deixou o PSV no verão do ano passado. Ele se transferiu por 35 milhões de euros para o Bayer Leverkusen, onde ainda segue em busca de sua melhor forma.