Peter Bosz recebe notícias muito positivas poucos dias antes do confronto entre PSV e Ajax

Ruben van Bommel deu um passo importante em seu processo de recuperação, segundo noticiou a ESPN na manhã desta terça-feira. O atacante voltou a ser visto no campo de treino do PSV, que realizou um treino aberto ao público no Philips Stadion nesta terça-feira.

Tudo deu errado para o jovem ponta-esquerda em 21 de setembro, quando ele rompeu o ligamento cruzado no clássico contra o Ajax (2 a 2). Agora, 219 dias depois, Van Bommel está de volta ao campo de treino.

Com isso, ele dá um passo importante em sua recuperação. “Van Bommel se juntou ao grupo na terça-feira, mas cumpriu um programa individual”, observa a ESPN. “Ele participou dos exercícios de passe e chute.”

No entanto, no PSV ainda não se deve contar com um retorno imediato ao time, garante o canal pago. “Ele não fará seu retorno nesta temporada; seu foco está na próxima.”

Para Peter Bosz, que passou o fim de semana com sua equipe em Ibiza, finalmente são notícias positivas. O técnico viu, na preparação para o confronto com o Ajax no sábado à noite, muitas opções serem perdidas.

Assim, o técnico não poderá contar com Ivan Perisic na Johan Cruijff ArenA, e Ismael Saibari também é uma grande incógnita. O croata cumpre suspensão, enquanto Saibari enfrenta problemas físicos. O marroquino, portanto, não participou do treino na terça-feira.

Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Alassane Pléa e Wessel Kuhn também estarão ausentes neste fim de semana. Os quatro jogadores estão em recuperação de lesões de longa duração.