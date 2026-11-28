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O PSV está escalado para enfrentar o Go Ahead Eagles pela VriendenLoterij Eredivisie. O técnico Peter Bosz faz três mudanças no time titular em relação à dolorosa derrota por 5 a 1 para o Real Madrid na Champions League. Ricardo Pepi está entre os jogadores que começam a partida, marcada para as 18h45, no Philips Stadion, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.

O PSV viveu uma noite especialmente frustrante em Madri, onde foi para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, porém, tudo deu errado para a equipe de Bosz, que, apesar disso, tirou confiança da atuação na capital espanhola.

“Fizemos muitas coisas bem em diversas situações”, disse Bosz na coletiva de imprensa de sexta-feira à tarde. “Isso nos dá confiança de que podemos competir neste nível, mesmo fora de casa. Mas precisamos conseguir fazer isso durante os 90 minutos.”

Bosz mantém Matěj Kovár no gol, mas faz uma mudança na zaga: Yarek Gasiorowski começa no lugar de Armando Obispo. Lutsharel Geertruida, Filip Kostic e Sergiño Dest também seguem entre os titulares.

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A defesa do PSV terá um duelo interessante com Søren Tengstedt, destaque do Go Ahead que já soma nove gols e duas assistências em 13 jogos nesta temporada da Eredivisie.

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No meio-campo, Bosz continua sem poder contar com o capitão Mauro Júnior. Paul Wanner, titular contra o Real Madrid, terá outra chance de mostrar serviço diante da equipe de Deventer.

Sven Mijnans recua uma linha e forma o meio-campo do PSV ao lado de Kodai Sano e Wanner. Guus Til começa no banco.

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A mudança de posição de Mijnans também afeta o ataque da equipe de Eindhoven. Ricardo Pepi começa uma partida pelo PSV pela primeira vez desde que voltou após se recuperar de uma lesão, enquanto Ruben van Bommel mantém a vaga na ponta esquerda.

Na direita, o titular é Esmir Bajraktarevic. Ele entra no lugar de Ivan Perisic, que precisou ser substituído no intervalo em Madri. “Ele passou por exames e, felizmente, não é nada grave. Estamos felizes com isso. Mas ainda precisamos ver se estará em condições para amanhã”, disse Bosz na sexta-feira sobre o croata. Agora, já se sabe que Perisic não está entre os relacionados.

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Uma vitória sobre o Go Ahead também pode ser importante para o PSV de olho no De Klassieker de domingo, embora Bosz não quisesse pensar nisso durante a coletiva. “Precisamos fazer a nossa parte e vencer. Só então faz sentido olhar para os concorrentes, e aí será ótimo acompanhar.”

Escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.