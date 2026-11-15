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Bart DHanis
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Peter Bosz já viu o suficiente e quer se desfazer de contratação milionária para a chegada de De Bruyne

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O PSV planeja vender Dennis Man neste inverno, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. A saída do atacante romeno abriria espaço para Kevin De Bruyne.

Man chegou do Parma no verão de 2025 por nove milhões de euros. Em sua primeira temporada, recebeu um papel de destaque de Peter Bosz, mas, na atual temporada, quase não tem jogado pelo PSV.

Ele foi titular apenas duas vezes nesta temporada: na disputa da Supercopa da Holanda, perdida por 4 a 0 para o AZ, e na derrota fora de casa para o ADO Den Haag por 2 a 1.

Man também quase não entra no decorrer das partidas. Ele teve apenas uma breve participação na Liga dos Campeões e entrou em campo só cinco vezes na Eredivisie. Segundo Elfrink, o atacante pouco impressiona nos treinos.

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Quando Sami Ouaissa, contratado junto ao NEC, estiver em condições de jogar, Man cairá mais uma posição na hierarquia do elenco. Por isso, o PSV quer vendê-lo neste inverno para abrir espaço para De Bruyne.

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21 de nov. de 2026

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O PSV ainda espera lucrar com o ponta direita. Segundo Elfrink, uma transferência para a Itália ou a Espanha seria um próximo passo lógico para Man.

Caso não receba uma boa proposta, o PSV também pode considerar emprestá-lo neste inverno, mas a preferência é pela venda.

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Na noite de sábado, a imprensa italiana informou que o Napoli pede entre cinco e dez milhões de euros pelo astro belga.

A transferência de De Bruyne tem chances de se concretizar. Segundo Mounir Boualin, o ex-jogador do Manchester City está decidido a se transferir para Eindhoven.