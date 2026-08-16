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Bart DHanis

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Peter Bosz: "Interrompi o treino imediatamente na sexta-feira. Todos ficaram arrasados"

PSV

Peter Bosz falou mais sobre a lesão de Alassane Pléa na entrevista coletiva após Excelsior x PSV. Segundo o técnico do PSV, o atacante ficará fora de ação por cerca de seis semanas.

Pléa foi contratado no verão passado por três milhões de euros junto ao Borussia Mönchengladbach. No entanto, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho já na segunda partida da liga.

Com isso, ele não voltou mais a atuar no restante da temporada. Na última sexta-feira, voltou a dar errado no treino. O francês ficou caído no gramado, lesionado, após uma jogada.

“Ele ficou caído no chão. Foi uma cena terrível, por causa do ano que ele teve pela frente”, começou o treinador do atual campeão.

“Depois, você fica feliz que não seja o joelho, mas outra lesão grave, mas todos nós ficamos arrasados. Também não tivemos mais vontade de continuar treinando.”

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“Parei o treino imediatamente. Também percebi isso nos jogadores. Todos estavam em volta dele, e não era o momento de continuar”, concluiu Bosz.

Segundo Bosz, a expectativa é de que Pléa volte ao PSV apenas em outubro. Por enquanto, Bosz ainda pode contar com Ricardo Pepi e Guus Til como centroavantes.

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