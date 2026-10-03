Peter Bosz está impressionado com duas contratações do Ajax, como disse o técnico do PSV em entrevista ao De Telegraaf. Trata-se de Julian Brandt e Tolu Arokodare.

No verão passado, o diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, conseguiu surpreender amigos e inimigos ao fechar, do nada, a contratação de Brandt por três anos. Pouco depois, Tolu foi contratado por empréstimo junto ao Wolverhampton Wanderers.

Os dois começaram muito bem a temporada em Amsterdã. Brandt já marcou seis vezes em onze jogos, e Tolu fez o mesmo em nove partidas.

Bosz está impressionado com as duas contratações do Ajax. “O Ajax apostou na experiência e vários desses jogadores estão indo muito bem. Eles se reforçaram enormemente”, afirma.

“Com Brandt, eles contrataram um jogador que eu conheço muito bem (da época dele no Borussia Dortmund, nota da redação). Ele é quase feito para o Campeonato Holandês”, prossegue.

“Eles também contrataram um centroavante alto”, diz sobre Tolu. “Isso não é algo que realmente conhecemos na Holanda. É uma injeção de qualidade para o Ajax.”