Peter Bosz faz mudanças em todos os setores do PSV em Leipzig

O PSV enfrenta o RB Leipzig nesta terça-feira pela fase de liga da Champions League. Peter Bosz já divulgou a escalação, com algumas mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre o sc Heerenveen. O duelo europeu na Red Bull Arena começa às 21h.

Matej Kovar será o goleiro na Red Bull Arena. Sergiño Dest mantém a posição de lateral-direito, enquanto Lutsharel Geertruida substitui Ryan Flamingo na zaga. Armando Obispo será seu companheiro de defesa, e Filip Kostic começa como lateral-esquerdo.

Mauro Júnior passou a atuar no meio-campo após o intervalo contra o Heerenveen, na sexta-feira, e começa a partida contra o Leipzig nesse setor. Com isso, Noah Fernandez vai para o banco. Kodai Sano e Sven Mijnans completam o meio-campo do PSV.

Ivan Perisic volta ao ataque pela ponta direita, enquanto Ruben van Bommel terá a missão de levar perigo pela esquerda. Devido à lesão de Ricardo Pepi, Guus Til será a referência do ataque do PSV.

Escalação do RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.