Peter Bosz tem pena de Alassane Pléa, como disse em entrevista ao Eindhovens Dagblad. O atacante francês terá de passar por uma nova cirurgia após um ano inteiro de problemas com lesões e ficará fora por pelo menos mais três meses.

Pléa foi contratado no verão de 2025 por três milhões de euros junto ao Borussia Mönchengladbach. No entanto, em sua primeira partida pelo PSV, tudo deu errado.

Após um carrinho de um defensor do FC Twente, ele rompeu o ligamento cruzado e ficou caído no gramado com muitas dores. Pléa não voltou a atuar durante toda a temporada.

Na preparação para a atual temporada, o atacante de 34 anos voltou a ganhar alguns minutos, mas em um treino em agosto o azar voltou a atingi-lo.

“Ele estava caído no chão. Foi uma cena terrível, por causa do ano que ele teve pela frente”, disse Bosz na época.

“Depois, você fica aliviado por não ser o joelho dele, mas sim outra lesão grave, mas todos nós ficamos arrasados. Também não tivemos mais vontade de continuar treinando.”

Em agosto, parecia que Pléa faria seu retorno em outubro. No entanto, na semana passada Rik Elfrink informou que ele só poderia voltar a jogar em 2027, porque precisará passar novamente por cirurgia.

“Sinto muito pelo destino dele. É muito triste o que aconteceu com ele e que tenha de ficar tanto tempo novamente apenas assistindo”, afirmou Peter Bosz em reação ao Eindhovens Dagblad.