Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1085462713.jpgANP
Bart DHanis
Traduzido por

Peter Bosz está irritado com a ESPN pela forma como a emissora retratou um jogador do PSV

PSV

Peter Bosz criticou a ESPN durante a entrevista coletiva antes do duelo entre PSV e Club Brugge. O técnico da equipe de Eindhoven não gostou da forma como a emissora retratou Noah Fernandez.

A ESPN publicou na noite de segunda-feira um trecho da entrevista de Fernandez após a partida entre Jong PSV e NAC Breda, pela Keuken Kampioen Divisie.

No vídeo, que havia sido claramente editado, Fernandez disse: "Os últimos meses foram difíceis. Depois do jogo contra o Ajax, na Johan Cruyff Arena, as coisas pioraram muito rapidamente, mas isso faz parte."

"Acho que, nas últimas semanas, não tive a oportunidade de mostrar isso novamente, mas agora cabe a mim mostrar aqui que mereço estar no grupo", concluiu Fernandez no vídeo.

Próximas partidas
PSV

PSV

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

CLB

CLB

Bosz não gostou do trabalho da ESPN, como afirmou na coletiva: "O problema é com a ESPN. Se você assiste à entrevista inteira, vê que ele diz coisas bem diferentes das que aparecem naquele vídeo curto."

"Se você assiste à entrevista inteira, vê que ele falou principalmente da própria responsabilidade. Ele espera ter outra oportunidade, mas isso é bem diferente da forma como foi divulgado."

"Esse é o perigo de correr atrás de cliques e bytes às pressas. Querem tornar tudo espetacular. Hoje em dia, é tudo pelos cliques. É desagradável, porque, se você assiste à entrevista inteira, vê que ele se expressou muito bem", concluiu Bosz.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google