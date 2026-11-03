Peter Bosz criticou a ESPN durante a entrevista coletiva antes do duelo entre PSV e Club Brugge. O técnico da equipe de Eindhoven não gostou da forma como a emissora retratou Noah Fernandez.
A ESPN publicou na noite de segunda-feira um trecho da entrevista de Fernandez após a partida entre Jong PSV e NAC Breda, pela Keuken Kampioen Divisie.
No vídeo, que havia sido claramente editado, Fernandez disse: "Os últimos meses foram difíceis. Depois do jogo contra o Ajax, na Johan Cruyff Arena, as coisas pioraram muito rapidamente, mas isso faz parte."
"Acho que, nas últimas semanas, não tive a oportunidade de mostrar isso novamente, mas agora cabe a mim mostrar aqui que mereço estar no grupo", concluiu Fernandez no vídeo.
Bosz não gostou do trabalho da ESPN, como afirmou na coletiva: "O problema é com a ESPN. Se você assiste à entrevista inteira, vê que ele diz coisas bem diferentes das que aparecem naquele vídeo curto."
"Se você assiste à entrevista inteira, vê que ele falou principalmente da própria responsabilidade. Ele espera ter outra oportunidade, mas isso é bem diferente da forma como foi divulgado."
"Esse é o perigo de correr atrás de cliques e bytes às pressas. Querem tornar tudo espetacular. Hoje em dia, é tudo pelos cliques. É desagradável, porque, se você assiste à entrevista inteira, vê que ele se expressou muito bem", concluiu Bosz.