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Peter Bosz se recusa a falar publicamente sobre Kevin De Bruyne. O meio-campista do Napoli tem sido fortemente ligado ao PSV e já teria chegado a um acordo de princípio com o clube de Eindhoven.

O PSV não quer pagar sete ou oito milhões de euros por De Bruyne. O clube, porém, não desiste da tentativa de contratá-lo. Na sexta-feira, apresentará uma nova proposta ao clube italiano.

Na entrevista coletiva de sexta-feira, antes do duelo com o NEC, Bosz falou brevemente sobre as negociações. "Tenho muitas funções no PSV. Felizmente, essa não é uma delas. Earnest (Stewart, diretor técnico, nota da redação) vai cuidar desse tipo de assunto. Claro que converso com ele sobre isso, mas fica entre nós", disse Bosz, segundo o Nu.nl

"De Bruyne é jogador do Napoli. Enquanto for assim, não devo falar sobre ele. Não quero falar sobre jogadores de outros clubes. Não acho isso respeitoso. Eu também não gostaria que treinadores falassem sobre jogadores do PSV", ressaltou o técnico natural de Apeldoorn.

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Segundo Bosz, os jogadores do PSV não estão muito preocupados com a possível chegada de De Bruyne. "É claro que se trata de um nome de muito peso, mas falamos muito sobre isso em todas as janelas de transferências. Geralmente sei alguma coisa, mas certamente não sei tudo."

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Sven Mijnans gostaria de jogar ao lado de De Bruyne. "Além de Messi, ele é o jogador que sempre acompanhei. É claro que é um jogador fantástico. Dá para considerá-lo um exemplo", disse à ESPN.

Mijnans considera De Bruyne um jogador muito versátil. "Ele arrisca muito nos passes. Quando precisa fazer o simples, faz o simples, mas tem muita qualidade. Sempre saem dele dois, três, quatro ou cinco passes que fazem você pensar: nossa, aí acontece alguma coisa. É uma dose de ousadia."

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De Bruyne (35) tem contrato com o Napoli até meados de 2027, com opção de mais uma temporada. O Transfermarkt estima o valor atual do belga em oito milhões de euros.