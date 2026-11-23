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Sjoerd Mossou não acredita que Peter Bosz tenha perdido o gol de Filip Kostic em NEC x PSV (1 a 4). O técnico vencedor fez a declaração surpreendente logo após a partida em que seu time marcou quatro gols em Nijmegen.

Ao ser perguntado sobre o primeiro gol de Kostic pelo PSV, Bosz ficou, a princípio, sem resposta. “Ele marcou hoje?”, devolveu o treinador, rindo.

A resposta deixou o entrevistador intrigado. “Você não faz ideia?”, perguntou, surpreso. “Não, eu realmente não sei”, disse Bosz. “Parece bem estranho, não é?”

“É uma encenação, não é?”, lamentou Mossou, surpreso, na segunda-feira, no Voetbalpraat. “Por que ele faz isso? Que necessidade de se exibir é essa? Ele quer parecer interessante.”

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“Ele sabia muito bem que Kostic tinha marcado, não sabia?”, questionou o apresentador Milan van Dongen. “Claro. Mas isso é uma bobagem”, completou Mossou.

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“É como se dissesse: ‘Estou preocupado com coisas completamente diferentes. Vocês, meros mortais, se preocupam com quem marcou. Mas eu estou em outro patamar. Estou pensando na cobertura defensiva’”, disse Mossou, sem entender as declarações do treinador do PSV após o jogo fora de casa contra o NEC.

“Em toda entrevista antes ou depois de um jogo, Bosz parece estar numa sala de espera, prestes a passar por algum procedimento. É a expressão que ele faz, como se preferisse não estar ali”, disse Martijn Krabbendam, jornalista que acompanha o Feyenoord, também surpreso com o treinador do time de Eindhoven.

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Mossou não tem apenas críticas a Bosz. “Ele dá entrevistas coletivas muito longas. Às vezes, duram 45 minutos. Não dá para dizer que ele evita a imprensa. Ele dá respostas com conteúdo.”

“Mas, às vezes, ele quer fazer uma encenação ou algo assim. Não sei o que é”, disse Mossou, tentando explicar por que Bosz às vezes faz comentários surpreendentes nas entrevistas.