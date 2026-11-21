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O PSV volta a campo pela Vriendenloterij Eredivisie neste sábado, fora de casa, contra o NEC. Sergiño Dest se recuperou a tempo para o confronto em Nijmegen. A partida no De Goffert começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Peter Bosz não poderá contar com quatro jogadores que têm lesões de longa duração neste sábado à tarde: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa e Alassane Pléa.

Matej Kovar será o goleiro do PSV. Dest deixou a seleção dos Estados Unidos na semana passada por causa de uma lesão, mas Bosz vai escalá-lo como titular contra o NEC, apesar do confronto contra o Real Madrid no meio da próxima semana.

Não há outras surpresas na defesa do PSV. Lutsharel Geertrudia e Armando Obispo formam a dupla de zaga, e Filip Kostic começa pelo lado esquerdo.

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O meio-campo da equipe de Eindhoven também tem nomes conhecidos. Mauro Júnior e Kodai Sano ficam responsáveis pela marcação. Guus Til atua mais à frente nesse setor.

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No ataque, Ivan Perisic terá a missão de criar jogadas pela direita para o centroavante Sven Mijnans. Ruben van Bommel atua pelo lado esquerdo no De Goffert. Ricardo Pepi começa no banco neste sábado.

O PSV entrou na pausa para as seleções após vencer o SC Cambuur por 5 a 2. Com isso, a equipe de Bosz lidera a Eredivisie, embora Feyenoord e Ajax estejam na cola.

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Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.