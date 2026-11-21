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Peter Bosz criticou Ruben van Bommel após a partida, apesar de o PSV ter dominado completamente o NEC na tarde de sábado, na vitória por 1 a 4.

O PSV abriu o placar logo no início da partida, com um chute forte de Filip Kostic. O defensor sérvio finalizou de fora da área, e a bola entrou após bater na parte interna da trave: 0 a 1.

Pouco depois, a bola foi para a marca do pênalti após um suposto toque de mão de Deveron Fonville. Ivan Perisic não desperdiçou e ampliou a vantagem da equipe de Eindhoven para 0 a 2.

Logo antes do intervalo, o PSV ampliou a vantagem para três gols. Ahmetcan Kaplan cabeceou um cruzamento de Van Bommel, sem querer, para o fundo da própria rede: 0 a 3.

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No segundo tempo, o PSV diminuiu um pouco o ritmo. O NEC passou a pressionar mais, o que deu mais espaço aos visitantes. Van Bommel aproveitou em um contra-ataque e fez 0 a 4.

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Apesar do gol e de ter provocado o erro de Kaplan, Bosz disse na entrevista coletiva após a partida que não estava satisfeito com a atuação de seu jogador.

"Acho que ele pode fazer muito mais com a velocidade que tem. Quando você é muito mais rápido que seu adversário, pode tirar ainda mais proveito disso", criticou Bosz.

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O treinador, que fazia aniversário, continuou: "Seus companheiros precisam procurá-lo mais, mas ele também precisa identificar melhor as situações em que pode levar perigo."

"Ele é muito bom. Agora, talvez passe pelo adversário duas ou três vezes por jogo, mas isso precisa chegar a doze ou treze vezes. Ele precisa aproveitar ao máximo seu potencial", concluiu Bosz.