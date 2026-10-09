Peter Bosz confirma: reforço milionário do PSV cai na hierarquia

O técnico do PSV, Peter Bosz, dará descanso a Ivan Perisic na noite de sexta-feira contra o sc Heerenveen e optou por não substituir o croata por Dennis Man, mas por Esmir Bajraktarevic. Diante das câmeras da ESPN, Bosz confirma que o bósnio agora está à frente do romeno na hierarquia.

"Porque achei que ele foi muito bem antes da pausa para as seleções", responde Bosz à pergunta sobre por que Bajraktarevic recebe a preferência na ponta direita.

"Ele já precisou substituir Ivan ali uma vez antes, no momento em que Dennis estava lesionado, e fez isso muito bem. Então também acho que preciso recompensar isso", diz Bosz, que em seguida confirma que Man caiu na hierarquia.

Man foi melhor na temporada passada do que nesta temporada, afirma o repórter Milan van Dongen, da ESPN. "Isso também tem a ver com o fato de eu ter começado a jogar com Ivan daquele lado, ele também ficou lesionado por um período...", responde Bosz.

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"Mas Dennis é realmente um jogador muito bom. Ele com certeza vai voltar e ainda terá minutos suficientes", conclui o treinador. Man chegou no verão de 2025 vindo do Parma por pouco menos de dez milhões de euros.

O analista Kenneth Perez acredita que Paul Wanner, atualmente lesionado, também perdeu sua vaga no time titular, algo que tem tudo a ver com o desenvolvimento meteórico de Noah Fernández. "É um jogador agradável de ver", diz Perez sobre o talentoso belga (18).

"É um processo de altos e baixos. Uma vez ele joga realmente muito bem, na outra deixa seu marcador escapar, perde a bola e todas essas coisas. Mas isso naturalmente é um sinal de que ele recebe a preferência sobre Wanner."

"Pagaram quinze milhões por isso, ele (Fernández, red.) já havia recebido a preferência quando Wanner não estava lesionado. Ainda assim, um jogador que veio do Bayern, em quem eles confiaram", completa Perez.



