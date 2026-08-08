A escalação do PSV para o duelo com o Fortuna Sittard tem nada menos que cinco mudanças em relação à derrota sem chances na Johan Cruijff Schaal contra o AZ (0 a 4). O técnico Peter Bosz escala três jogadores que acabaram de voltar das férias, enquanto Ruben van Bommel, recuperado de uma grave lesão no joelho, também começa jogando. Bosz reconhece, tendo em vista suas opções de substituição, que assume os riscos necessários.

Além de Van Bommel, há mais três jogadores entre os titulares que talvez não consigam atuar por noventa minutos: os participantes da Copa do Mundo Ivan Perisic, Ricardo Pepi e Paul Wanner. ESPN-repórter Wouter Bouwman, por isso, se pergunta até que ponto Bosz está assumindo um risco. "A vantagem é que hoje em dia você pode fazer cinco substituições", responde o treinador.

"Então estamos do lado seguro. Essas são, claro, ponderações que você faz de antemão. E é verdade o que você diz: esses caras se juntaram depois e, muito provavelmente, não vão jogar noventa minutos, mas isso também depende da partida", pondera Bosz. "Da intensidade do jogo."

Bosz garante que não escala Van Bommel, Pepi, Perisic e Wanner para 'mandar um recado'. "Não, eu dou um recado no vestiário ou em uma reunião. Não preciso fazer isso em uma escalação. Acho que com esses jogadores tenho a maior chance de vencer esta partida", afirma Bosz.

O treinador conduziu o PSV ao título da liga nos últimos três anos e, por isso, tem confiança cega em seu elenco. "Trabalho com quase todos esses caras há dois ou três anos e é um grupo muito bom. Eles não precisam me mostrar isso, mas a si mesmos e aos torcedores."

"Foi assim também que treinamos na última semana. Foi bom, foi intenso. Ainda não é garantia, mas vamos ver. No longo prazo, esta boa semana de treinos vai nos ajudar. Portanto, também olhando além do resultado desta noite."

"Você tem de treinar bem, com intensidade, para alcançar resultados no longo prazo", diz Bosz, que por fim fala sobre Couhaib Driouech. O atacante está fora da lista de relacionados, mas, segundo ele, isso não tem nada a ver com questões concretas de transferência. "Ele ainda não está em condição física suficiente para estar conosco hoje."

Escalação do PSV: Kovár; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernández; Wanner, Til, Mijnans; Perisic, Pepi, Van Bommel.