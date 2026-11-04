Konstantinos Karetsas entrou na partida no lugar de Guirassy aos 34 minutos. O meio-campista grego atuou um pouco atrás de Fabio Silva, que passou a ser o único homem de frente do Borussia Dortmund.

A lesão de Guirassy aparentemente teve origem em um lance logo aos três minutos: após um cruzamento de Julian Ryerson pela direita, ele escorregou na pequena área e não alcançou a bola por pouco, antes de se chocar com o poste mais próximo.

Inicialmente, ele pareceu seguir em campo sem limitações, mas o incômodo aumentou com o passar do tempo. Após quase meia hora, Guirassy levou a mão à coxa e sinalizou que sentia dores.

Mesmo depois desse primeiro sinal, ainda se passaram vários minutos até sua saída: Konstantinos Karetsas já havia tirado o colete de aquecimento quando Kovac pediu paciência, na esperança de que Guirassy pudesse continuar. Após uma conversa à beira do campo e uma tentativa de Guirassy de seguir jogando, porém, ele acabou deixando a partida, e Karetsas o substituiu com o placar em 0 a 0.

Quantos gols Serhou Guirassy marcou pelo BVB nesta temporada?

Para o BVB, que havia somado seis pontos em três jogos da Liga dos Campeões, a lesão de Guirassy significa a perda de seu artilheiro: o ex-jogador do Stuttgart, de 30 anos, já marcou oito gols em 14 partidas oficiais nesta temporada, além de dar duas assistências. Seu desempenho é especialmente forte na Liga dos Campeões, competição em que balançou as redes quatro vezes nas três primeiras rodadas.

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Guirassy, assim, passa a integrar uma lista já considerável de jogadores do Dortmund que precisaram ser substituídos nesta temporada por causa de lesões, algumas delas graves. Entre os que já passaram por isso estão Karetsas, seu compatriota Giannis Konstantelias e o zagueiro Filippo Mane.

Contra o Betis, o BVB já precisou ficar sem o meio-campista Marcel Sabitzer, que não estava disponível por causa de uma doença. Antes da última pausa do ano para as seleções, a equipe de Kovac ainda enfrenta o recém-promovido SV Elversberg na tarde de sábado, pela Bundesliga.