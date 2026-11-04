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imago-sport-1085514233.jpgANP
Falko Blöding
Traduzido por

Péssima notícia para o BVB! Serhou Guirassy precisa ser substituído cedo contra o Betis

Liga dos Campeões
Borussia Dortmund x Bétis
Borussia Dortmund
Bétis
S. Guirassy

O azar com lesões continua perseguindo o BVB nesta temporada: o atacante Serhou Guirassy teve de ser substituído no meio do primeiro tempo do jogo da Liga dos Campeões contra o Betis por causa de problemas físicos.

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Konstantinos Karetsas entrou na partida no lugar de Guirassy aos 34 minutos. O meio-campista grego atuou um pouco atrás de Fabio Silva, que passou a ser o único homem de frente do Borussia Dortmund.

A lesão de Guirassy aparentemente teve origem em um lance logo aos três minutos: após um cruzamento de Julian Ryerson pela direita, ele escorregou na pequena área e não alcançou a bola por pouco, antes de se chocar com o poste mais próximo.

Inicialmente, ele pareceu seguir em campo sem limitações, mas o incômodo aumentou com o passar do tempo. Após quase meia hora, Guirassy levou a mão à coxa e sinalizou que sentia dores.

Mesmo depois desse primeiro sinal, ainda se passaram vários minutos até sua saída: Konstantinos Karetsas já havia tirado o colete de aquecimento quando Kovac pediu paciência, na esperança de que Guirassy pudesse continuar. Após uma conversa à beira do campo e uma tentativa de Guirassy de seguir jogando, porém, ele acabou deixando a partida, e Karetsas o substituiu com o placar em 0 a 0.

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Quantos gols Serhou Guirassy marcou pelo BVB nesta temporada?

Para o BVB, que havia somado seis pontos em três jogos da Liga dos Campeões, a lesão de Guirassy significa a perda de seu artilheiro: o ex-jogador do Stuttgart, de 30 anos, já marcou oito gols em 14 partidas oficiais nesta temporada, além de dar duas assistências. Seu desempenho é especialmente forte na Liga dos Campeões, competição em que balançou as redes quatro vezes nas três primeiras rodadas.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Guirassy, assim, passa a integrar uma lista já considerável de jogadores do Dortmund que precisaram ser substituídos nesta temporada por causa de lesões, algumas delas graves. Entre os que já passaram por isso estão Karetsas, seu compatriota Giannis Konstantelias e o zagueiro Filippo Mane.

Contra o Betis, o BVB já precisou ficar sem o meio-campista Marcel Sabitzer, que não estava disponível por causa de uma doença. Antes da última pausa do ano para as seleções, a equipe de Kovac ainda enfrenta o recém-promovido SV Elversberg na tarde de sábado, pela Bundesliga.

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