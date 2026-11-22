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O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe em um momento extremamente delicado ao perder uma de suas principais armas ofensivas, o francês Désiré Doué, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O desfalque não ameaça apenas os planos da equipe para o restante da temporada, mas também coloca a diretoria parisiense diante de um teste difícil na janela de transferências de inverno, em busca de um jogador capaz de suprir a ausência de um dos maiores talentos do elenco.

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Doué se machucou durante o confronto entre Paris Saint-Germain e Nice, pelo Campeonato Francês, e o clube confirmou posteriormente, em comunicado oficial, que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O jogador francês deve passar por cirurgia antes do fim deste mês de novembro, com a expectativa de que fique fora do restante da temporada 2026-2027. Trata-se de uma grande perda técnica para o treinador espanhol Luis Enrique, que contava com a capacidade ofensiva do atleta e com sua versatilidade em campo.

As consequências da lesão de Doué não se limitam ao clube parisiense e se estendem também à seleção francesa, que não poderá contar com o jogador, dono de 20 partidas pela seleção, antes do aguardado confronto contra a Espanha pelas quartas de final da Liga das Nações.

A situação fica ainda mais complicada para Luis Enrique diante de outros desfalques no setor ofensivo, com destaque para o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, além das lesões recorrentes que perseguem Ousmane Dembélé. Tudo isso reduz as opções de ataque à disposição do treinador espanhol em uma fase em que o Paris Saint-Germain busca brigar por todos os títulos.

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Embora a equipe tenha algumas soluções internas, como Ferran Torres, Mika Godts e Senny Mayulu, essas alternativas não parecem necessariamente suficientes para compensar o impacto técnico deixado por Doué, o que leva a diretoria a pensar seriamente em ir ao mercado na janela de inverno.

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Perfil específico: que jogador Campos procura?

De acordo com o site francês "Foot Mercato", o Paris Saint-Germain já se movimenta para reforçar o ataque em janeiro, já que a contratação de um novo jogador se tornou uma necessidade imposta pela lesão de Doué, e não apenas uma opção para fortalecer o elenco.

A reportagem explica que Luis Campos, conselheiro esportivo do clube, começou a definir o perfil da contratação esperada em conjunto com Luis Enrique. O clube busca um jogador ofensivo versátil, com clara preferência por atletas capazes de atuar como pontas.

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Não se trata apenas de contratar um novo nome para o ataque, mas de escolher um jogador com características técnicas específicas que se encaixem na filosofia do treinador espanhol. Entre os principais requisitos estão a capacidade de driblar os defensores e levar vantagem nos duelos individuais, além de se movimentar com eficiência em espaços curtos e reagir rapidamente à pressão dos adversários.

Enrique quer um jogador capaz de se integrar rapidamente ao seu sistema tático e de fazer a diferença sem precisar de um longo período de adaptação, permitindo que a equipe mantenha sua força ofensiva apesar da longa ausência de Doué.

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Brunner e Kroupi fora dos planos, e orçamento controlado

O "Foot Mercato" apontou que alguns nomes ligados ao interesse do Paris Saint-Germain não se encaixam no perfil desejado neste momento, entre eles Paris Brunner, do Monaco, e Eli Junior Kroupi, atacante do Bournemouth, apesar de ambos figurarem na lista de possíveis candidatos do clube.

Ao mesmo tempo, a diretoria parisiense não pretende entrar em leilões nem fechar uma contratação cara apenas para compensar a ausência repentina de Doué. O objetivo é investir com sabedoria e encontrar um jogador que traga o acréscimo necessário a um custo adequado.

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A missão, porém, não será fácil, sobretudo porque contratar um jogador ofensivo de alto nível no meio da temporada representa um grande desafio, já que os clubes costumam segurar seus principais atletas durante a janela de inverno.

Dessa forma, Luis Campos terá a complexa tarefa de encontrar o equilíbrio entre qualidade técnica e custo financeiro, enquanto Luis Enrique aguarda a chegada de um substituto capaz de preencher a lacuna deixada por Doué e manter vivas as ambições do Paris Saint-Germain em todas as competições.