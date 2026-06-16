Perr Schuurs, nova contratação do NEC, indica imediatamente quando espera estar em condições de jogar

Perr Schuurs destacou nesta terça-feira à ESPN que não pode ser jogado diretamente na boca do lobo pelo NEC, clube que o contratou até meados de 2029. O recém-contratado, que chega a Nijmegen sem custo de transferência, disputou sua última partida oficial em outubro de 2023. Em seguida, passou por um período difícil marcado por lesões.

Schuurs enfrentou problemas persistentes no joelho e, em fevereiro deste ano, chegou a um acordo com o Torino para rescindir seu contrato. Quatro meses depois, o ex-zagueiro do Ajax, que afirmou várias vezes estar lidando com sentimentos de depressão, encontrou, portanto, um novo clube.

“O diretor técnico me explicou quais são as ambições do clube. E eu comparei minhas próprias ambições com as deles”, declarou Schuurs após a assinatura dos contratos. “E, como fiquei com uma impressão muito positiva disso, tive uma conversa com o técnico. Também foi muito boa.”

Schuurs, de 26 anos, está ciente de que precisará de tempo para se adaptar ao NEC. “Tenho que ser realista. Fiquei lesionado por um longo período. O NEC está me dando essa chance. E, com as ambições do clube, incluindo a participação em competições europeias, para mim é o cenário perfeito.”

“Ainda estou em fase de recuperação. E continuo treinando em Amsterdã, com meu próprio fisioterapeuta”, continua Schuurs. “Essa foi uma das minhas condições mais importantes: que o clube me desse tempo para voltar à forma.”

Para Schuurs, o projeto do NEC é de longo prazo. “Vou começar a treinar aqui e ali. Mas, no fim das contas, meu objetivo é estar em forma para as partidas em meados de setembro. Como já disse: o clube está me dando tempo para isso. Estamos trabalhando juntos nessa direção.”

Se Schuurs estiver de fato totalmente em forma até meados de setembro, ele talvez entre em campo contra seu antigo clube, o Ajax. O NEC visita a Johan Cruijff ArenA no dia 10 de outubro.