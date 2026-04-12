Perr Schuurs faz uma avaliação muito clara sobre seus anos no Ajax

Perr Schuurs esteve sob contrato com o Ajax entre 2018 e 2022 e, nesse período, teve Erik ten Hag como treinador. O zagueiro central, sem contrato após sua saída do Torino, tem grande admiração pelo seu ex-técnico, conforme ficou claro no domingo no programa “Goedemorgen Eredivisie”.
Hans Kraay Júnior quer saber que tipo de treinador Ten Hag foi para Schuurs. “Tive ele por alguns anos. Tive alguns treinadores, mas Ten Hag foi o melhor”, responde o zagueiro sem qualquer hesitação.
“Eu nem sempre jogava. E muitas vezes você ouve os jogadores dizerem: sim, treinador ruim. Isso é fácil. Mas, para mim, ele era taticamente tão bom. Um bom treinador. Ele nos fazia funcionar como equipe”, disse Schuurs, relembrando o passado, que conquistou o título nacional com o Ajax sob o comando de Ten Hag em 2019, 2021 e 2022.
Na época, Schuurs também poderia ter trocado o Fortuna Sittard pelo PSV. No entanto, o zagueiro, hoje com 26 anos, se sentia melhor no Ajax, o que fez com que a escolha recai-se sobre Amsterdã.
“De fato, primeiro conversei com o PSV. E então, principalmente meu pai disse: quero que você dê mais uma chance ao Ajax. Falei com Marc Overmars e Edwin van der Sar, e isso me tocou imediatamente. Deu uma impressão diferente”, explica Schuurs, anos depois, sobre sua escolha por um contrato de vários anos com o Ajax.
“A sensação que tive depois disso me convenceu a assinar lá. E nunca me arrependi”, afirma Schuurs, que deixou o Johan Cruijff ArenA em 2022 com um total de 95 partidas disputadas.
Schuurs fala de “um período de sucesso” no Ajax. “95 partidas em três anos. E meus concorrentes eram Matthijs de Ligt e Jurriën Timber, que agora jogam no Manchester United e no Arsenal. Cometi erros e joguei partidas boas e ruins. Mas estou convencido de que tive sucesso no Ajax.”