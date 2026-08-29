Para Perr Schuurs, a edição de PEC Zwolle x NEC na noite de sábado (21h00) será uma para nunca esquecer. O defensor estreia neste sábado na lista de relacionados do time de Nijmegen e pode fazer seu retorno aos gramados após quase três anos.

Em outubro de 2023, as coisas deram errado para Schuurs, que, então a serviço do Torino, sofreu uma grave lesão no joelho na partida contra a Inter. Por conta de complicações, o agora limburguês de 26 anos teve de lidar com um revés atrás do outro.

Em 2025, Torino e Schuurs decidiram seguir caminhos separados. Dois anos antes, isso era completamente impensável. Antes de sofrer a lesão, Schuurs era visto como um dos melhores defensores da Serie A.

Schuurs também esteve muito perto de uma transferência de peso para a Inter, justamente o clube contra o qual tudo deu errado para o destro. Em junho de 2026, o NEC lhe deu a oportunidade e um contrato de três anos para reforçar a confiança nele.

Schuurs agora está pronto para seu retorno e, muito provavelmente, começará no banco em Zwolle, onde o NEC espera deixar para trás a eliminação no meio de semana na Liga dos Campeões diante do FK Bodø/Glimt.

O time de Nijmegen foi sorteado na sexta-feira para enfrentar Benfica, Stade Rennes, Omonia Nicosia e Levski Sofia (todos em casa), Juventus, Dinamo Zagreb, NK Celje e Ararat-Armenia (todos fora de casa) na Liga Europa.

Na Eredivisie, a equipe do técnico Dick Schreuder espera dar sequência à convincente vitória da semana passada sobre o Willem II. Graças aos gols de Adam Tahaui, Tjaronn Chery, Bryan Linssen e Kaj Sierhuis, os tilburgueses foram derrotados por 4 a 1.