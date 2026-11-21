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Guus Til causou grande espanto na noite de sábado, durante a partida entre NEC e PSV pelo Campeonato Holandês. No segundo tempo, o meia-atacante da equipe de Eindhoven se desentendeu com Ahmetcan Kaplan e derrubou o defensor.

No momento da confusão, o PSV estava em situação confortável no Goffertstadion. A equipe de Eindhoven vencia por 3 a 0 quando os ânimos se exaltaram de repente.

Quinze minutos após o intervalo, Til disputou uma bola pelo alto com Kaplan, que levou a melhor. Em seguida, o jogador do PSV ficou caído no gramado, sentindo o golpe.

Kaplan decidiu então tirar satisfações com o adversário, que claramente não gostou da atitude. Til se levantou rapidamente e derrubou o defensor do NEC.

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O incidente aconteceu bem diante do árbitro Jeroen Manschot. A menos de um metro dos dois jogadores, ele tinha uma visão clara da situação.

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O comentarista da ESPN Mark van Rijswijk não acreditou no que viu. "O que o Til está fazendo? O que o Til está fazendo?", reagiu, incrédulo.

"Kaplan parece dizer: 'Você está fingindo', seja isso verdade ou não. Mas por que o Til reage assim?", prosseguiu Van Rijswijk.

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O comentarista teve dificuldade para entender a reação do jogador do PSV, também pela vantagem confortável dos visitantes. "Não está acontecendo nada com o PSV no segundo tempo, porque quase nada acontece em campo."

Enquanto isso, jogadores das duas equipes se reuniram em torno de Manschot, que decidiu dar cartão amarelo tanto a Til quanto a Kaplan. Van Rijswijk esperava que apenas o jogador do PSV fosse punido. A torcida do NEC também reagiu à decisão do árbitro com uma sonora vaia. Depois, vieram cânticos ofensivos sobre a mãe do árbitro.

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Para piorar a situação dos torcedores do NEC, o PSV marcou novamente quase imediatamente após a confusão. No ataque seguinte da equipe de Eindhoven, Ruben van Bommel fez o 4 a 0.

No X, a decisão de Manschot causou perplexidade. "Por que isso não é cartão vermelho?", questionou um torcedor. "Gostaria de saber por que os dois receberam amarelo, em vez de o Til levar vermelho pelo movimento de golpe", escreveu outro.

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Vários espectadores também não entendem por que Til se deixou provocar com uma vantagem confortável no placar. "Gostaria de saber o que passou pela cabeça do Til para reagir assim vencendo por 3 a 0", diz um dos comentários. "Com uma reação dessas, ele corre o risco de levar cartão vermelho, o que seria muito estúpido!", afirmou outro.