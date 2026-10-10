Permanência mais longa de Tolu Arokodare no Ajax está em risco: isto é o que está acontecendo

Uma permanência mais longa de Tolu Arokodare no Ajax já pode estar em perigo. É o que afirma o Het Parool em uma análise extensa.

O centroavante de 25 anos está atualmente emprestado pelo Wolverhampton Wanderers. Após esta temporada, o Ajax também tem uma opção de compra de 20 milhões de euros por Tolu, que até agora causa uma excelente impressão em Amsterdã. Ainda assim, o acionamento dessa opção de compra já se tornou altamente incerto.

Isso tem tudo a ver com a grave lesão no ligamento cruzado de Kasper Dolberg, que não voltará a atuar nesta temporada. “A lesão do dinamarquês não é apenas um drama pessoal para ele, mas também um golpe esportivo e financeiro para o Ajax”, escreveu o Het Parool.

Segundo o jornal, a lesão de Dolberg tem consequências diretas para os planos de transferências do Ajax. Em um primeiro momento, há dúvidas sobre os recursos financeiros do clube de Amsterdã para buscar um reforço no inverno, mas, por outro lado, transferências de verão também ficam ameaçadas.

Porque, por causa da lesão de Dolberg, será quase impossível vender o dinamarquês, algo que no verão passado já se mostrou praticamente impossível. “O Ajax tem condições financeiras de acionar a opção de compra de cerca de 20 milhões de euros por Arokodare?”, questiona o Het Parool.

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A situação de Dolberg é ainda mais dolorosa para o Ajax, porque o clube já tentou vender o dinamarquês no verão passado. O clube de Amsterdã manteve conversas com o FC Midtjylland e o Lille OSC, mas a transferência não saiu do papel.

Jordi Cruijff, portanto, terá de tomar uma decisão extremamente difícil. Contratar Tolu em definitivo custa cerca de 20 milhões de euros, enquanto o clube tem pouca perspectiva, por ora, de recuperar dinheiro com uma venda de Dolberg. Por outro lado, o nigeriano é um dos melhores jogadores do Ajax nesta temporada.