Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Union Berlin reagiu à persistente crise esportiva e demitiu o técnico Mauro Lustrinelli com efeito imediato.

O clube anunciou a decisão no fim da noite de sábado, poucas horas após a derrota por 2 a 1 para o FSV Mainz 05. Um substituto será apresentado "nos próximos dias". O diretor-executivo Horst Heldt também deixará o cargo no verão, em uma decisão tomada de comum acordo.

"Após cinco meses de trabalho conjunto, precisamos reconhecer que a forma de jogar e os resultados da nossa equipe profissional masculina colocam em risco a permanência na Bundesliga", disse o presidente do Union, Dirk Zingler, sobre a saída imediata de Lustrinelli. "A implementação das diretrizes acordadas em conjunto no verão e das mudanças no elenco alinhadas a elas não levou à evolução esportiva desejada. Por isso, decidimos reformular a equipe e a estrutura."

O cargo de diretor esportivo será criado e ocupado por Maximilian Hoffmann, que até agora trabalhava como responsável pelo desenvolvimento de talentos na ligação entre as categorias de base e o departamento profissional. Na nova função, ele ficará responsável pelo planejamento do elenco e comandará a equipe de observação de jogadores, informou o clube em comunicado.

Publicidade Publicidade

"Decidimos, em conjunto com Horst Heldt, cujo profissionalismo e qualidades humanas valorizamos muito, encerrar a colaboração após o fim da temporada. Até lá, ele fará tudo o que puder, junto com Maximilian Hoffmann e toda a equipe, para alcançar o objetivo de permanecer na Bundesliga também nesta temporada e entregar a área de forma organizada ao seu sucessor", disse Zingler, que pretende se pronunciar detalhadamente sobre as decisões no domingo, às 13h.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Poucas horas antes, Lustrinelli ainda mostrava disposição para lutar. Ele disse ter visto sua equipe fazer "o melhor jogo fora de casa da temporada" e afirmou que "o time também estava bem mentalmente". O suíço chegou no verão, vindo do FC Thun. Após o sexto jogo consecutivo sem vitória na Bundesliga, o Union caiu para o 17º lugar na tabela.