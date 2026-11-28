O Union Berlin reagiu à persistente crise esportiva e demitiu o técnico Mauro Lustrinelli com efeito imediato.
O clube anunciou a decisão no fim da noite de sábado, poucas horas após a derrota por 2 a 1 para o FSV Mainz 05. Um substituto será apresentado "nos próximos dias". O diretor-executivo Horst Heldt também deixará o cargo no verão, em uma decisão tomada de comum acordo.
"Após cinco meses de trabalho conjunto, precisamos reconhecer que a forma de jogar e os resultados da nossa equipe profissional masculina colocam em risco a permanência na Bundesliga", disse o presidente do Union, Dirk Zingler, sobre a saída imediata de Lustrinelli. "A implementação das diretrizes acordadas em conjunto no verão e das mudanças no elenco alinhadas a elas não levou à evolução esportiva desejada. Por isso, decidimos reformular a equipe e a estrutura."
O cargo de diretor esportivo será criado e ocupado por Maximilian Hoffmann, que até agora trabalhava como responsável pelo desenvolvimento de talentos na ligação entre as categorias de base e o departamento profissional. Na nova função, ele ficará responsável pelo planejamento do elenco e comandará a equipe de observação de jogadores, informou o clube em comunicado.
"Decidimos, em conjunto com Horst Heldt, cujo profissionalismo e qualidades humanas valorizamos muito, encerrar a colaboração após o fim da temporada. Até lá, ele fará tudo o que puder, junto com Maximilian Hoffmann e toda a equipe, para alcançar o objetivo de permanecer na Bundesliga também nesta temporada e entregar a área de forma organizada ao seu sucessor", disse Zingler, que pretende se pronunciar detalhadamente sobre as decisões no domingo, às 13h.
Poucas horas antes, Lustrinelli ainda mostrava disposição para lutar. Ele disse ter visto sua equipe fazer "o melhor jogo fora de casa da temporada" e afirmou que "o time também estava bem mentalmente". O suíço chegou no verão, vindo do FC Thun. Após o sexto jogo consecutivo sem vitória na Bundesliga, o Union caiu para o 17º lugar na tabela.